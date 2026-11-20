Военный из Полтавской области почти четыре года был в СОЧ, а затем попросился на службу: наказал ли его суд

В Полтавской области суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который почти четыре года находился в самовольном оставлении части (СОЧ). Мужчина добровольно обратился в прокуратуру и заявил о желании вернуться на военную службу.

Об этом говорится в определении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно материалам дела, старший сержант оставил воинское подразделение в ноябре 2022 года и не возвращался до августа 2026 года.

Что известно об обстоятельствах дела

Как установило следствие, уроженец Кременчуга проходил военную службу по мобилизации. В июне 2022 года его назначили командиром пулеметного отделения взвода огневой поддержки.

Однако уже 26 ноября 2022 года около 08:30 военнослужащий самовольно покинул расположение подразделения. По данным следствия, уважительных причин для этого у него не было.

В течение следующих лет мужчина не исполнял служебные обязанности и занимался личными делами. При этом он не обращался к правоохранителям или военному командованию, хотя у него была такая возможность.

Всего старший сержант находился вне службы почти три года и девять месяцев. Лишь 26 августа 2026 года он самостоятельно прибыл в Полтавскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона.

В тот же день мужчине сообщили о подозрении по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

Какое решение принял суд

После получения подозрения военнослужащий подал ходатайство, в котором выразил желание вернуться в армию и продолжить службу. Он также письменно согласился на освобождение от уголовной ответственности.

В то же время командир другой воинской части дал согласие принять старшего сержанта в свое подразделение. Во время судебного заседания обвиняемый не возражал против закрытия производства.

Суд учел, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности по статьям 407 и 408 УК Украины, добровольно заявил о намерении вернуться в войска и получил соответствующее согласие командира.

В результате 16 ноября 2026 года Шевченковский районный суд освободил военнослужащего от уголовной ответственности и закрыл производство.

Напомним, Луганский окружной административный суд обязал воинскую часть выплатить денежное довольствие бойцу, который почти три года находился в российском плену. Командование ошибочно считало военнослужащего самовольно оставившим часть, поэтому прекратило начисление выплат.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины разъяснили упрощенный порядок возвращения на службу военнослужащих, находившихся в СЗЧ за границей. Для этого нужно было подать рапорт через приложение "Армія+" и выбрать новую воинскую часть из перечня доступных подразделений.