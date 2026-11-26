Блог | Война с РФ закончится в день, когда последняя женщина перестанет передавать детям русский язык

Первые страны, куда двинется россия с войной, – не воинственная Польша. Не Литва, которая больше всего помогает Украине (в % к собственному ВВП). Не Германия, которая больше всего помогает Украине по общей сумме. И не Бельгия (туда соваться незачем, ведь именно она не отдает замороженные российские деньги). А Эстония и Латвия.

Далее текст на языке оригинала.

Причина, чому так – не географічна і не розмірова. В цих країнах найбільший % російськомовних людей. В Польші їх взагалі нема. В Німеччині їх більше, але вони невидимі через велику кількість населення. А от етнічних росіян і людей, для яких російська є рідною (це різні сегменти і % теж різні) найбільше саме в цих двох країнах.

Коли я бачу, як на кінець 5го року війни в Києві гуляють маленькі м?с?калята, по 1-2-3 рочки – зачаті під вий сирен, народжені в підвалі пологового – і заколисані під російську колискову – я бачу ... Ні, не батьків, які народилися з відсутньою частиною мозгу. Певно навіть двома частинами – одна що відповідає за вивчення нового, інша – за розуміння причинно-наслідкових явищ.

Я бачу майбутню війну. Як через 20, 30 чи 100 років вони "заманять" чергових росіян до вторгнення з метою "захисту москвомовних". В захист своєї упоротої звички, яка передається з молоком матері (буквально).

Деякі з них люблять повторювати про різницю причини і приводу. Але ж – повторюсь – росіяни не лізуть до Литви, Польші і далі. А обирають країни, де найбільше "своїх". Їх не цікавить їх громадянська позиція. Чи відчувають вони себе частиною політичної нації. Їм достатньо самого факту їх існування і їх кількості. А ще вони надіються (і ця надія реальна), що завдяки російській мові вони, рано чи пізно, "достучаться" до їх голови і обернуть на свій бік. В них нема для цього жодних інструментів, окрім мови. І вони ним користуватимуться на повну і надалі.

Так що, об'єктивно, я точно знаю, що війна з росією закінчиться в день, коли остання російська жінка чи зламає собі челюсть (якщо вона в неї якась не така), або виріже кісту, або зробить якусь операцію з головним мозгом, аби не передавати своїм дітям у спадок головне, що є загрозою майбутніх поколінь – "мову ***ної матері". Нема в мене до цих жінок інших виразів. Годі вже.