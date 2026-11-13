Он создал центр формирования новой украинской элиты: Порошенко почтил память Вячеслава Брюховецкого

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко выразил соболезнования большой могилянской общине, которая сегодня потеряла Вячеслава Брюховецкого – Героя Украины, бесспорного интеллектуального лидера нации.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Порошенко почтил память Вяче... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Ушел из жизни Герой Украины Вячеслав Брюховецкий. Человек, который своим вкладом в историю украинского образования стоит рядом с самим Петром Могилой. Это не преувеличение, а искренняя правда. Один заложил фундамент Академии. Другой спустя столетия возродил ее и вернул Украине, создав центр формирования новой украинской элиты", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Вячеслав Степанович был замечательным литературоведом, журналистом, одним из основателей Народного руха Украины. Он участвовал в борьбе за независимость, а после ее обретения взялся возрождать Киево-Могилянскую академию. Вместо очередного университета советского образца появилась Могилянка, которую мы знаем сегодня. Со свободой мысли, уникальным сообществом, сильным самоуправлением, острым чувством справедливости, высоким уровнем сознательности и западными образовательными практиками", – пишет Порошенко.

Порошенко почтил память Вяче... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Позже ее студенты и преподаватели были на обоих Майданах, а ныне среди могилянцев – ученые, дипломаты, государственные деятели, военные. Я навсегда запомню Вячеслава Степановича человеком с острым, проницательным умом и прекрасным чувством юмора. Он умел говорить о самых серьезных вещах просто и остроумно. И очень многое успел создать", – пишет пятый президент.

"В 2015 году, обращаясь к выпускникам Могилянки, он сказал, что пройдет время и их дети спросят: "Что вы сделали для Украины?". Вячеславу Степановичу точно было что достойно на это ответить. И он оставил после себя университет, выпускники которого еще многие поколения будут искать собственные ответы на этот и другие вопросы", – пишет Петр Порошенко.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и всему могилянскому сообществу. Светлая память Вам, Вячеслав Степанович", – написал Порошенко.