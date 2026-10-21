Отсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действовать

Военнообязанным, у которых в приложении "Резерв+" указан срок действия отсрочки "до завершения мобилизации", следует заранее проверить актуальность этого статуса. Если отсрочку должны продлить после 30 октября, необходимо убедиться, что это произойдет автоматически, или обратиться в ЦНАП для оформления документов.

Об этом сообщает адвокат Дарья Тарасенко. Сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Соответствующая отметка в "Резерв+" не означает, что человек получил отсрочку на всю жизнь. Её срок связан с периодом действия мобилизации, поэтому после изменения соответствующих сроков военнообязанным следует проверить, остаётся ли отсрочка в силе.

Сообщение адвоката. Источник: Telegram.

По состоянию на 21 октября 2026 года отметка "до завершения мобилизации" соответствует дате 30 октября 2026 года.

Тарасенко рекомендует военнообязанным оформить расширенную выписку и проверить, до какой даты в документе указан срок действия отсрочки. Это поможет выяснить, нужно ли принимать дополнительные меры для ее продления.

Если отсрочка должна действовать и в дальнейшем, после 30 октября следует проверить, произошло ли её автоматическое продление. Другой вариант — обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать необходимые документы.

Таким образом, сама пометка "до завершения мобилизации" не гарантирует бессрочного действия отсрочки. Военнообязанным следует проверить информацию в реестре и убедиться, что их статус актуален.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в приложении "Резерв+" временно нельзя будет оформить отдельные виды отсрочек. Это связано с плановыми техническими работами в системах Минсоцполитики.