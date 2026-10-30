Восстановление и самореализация: тренер "Сердца Азовстали" рассказал о роли спорта в посттравматическом росте ветеранов

Спорт может быть не только частью физической реабилитации ветеранов, но и инструментом психологического восстановления, самореализации и возвращения ощущения контроля над собственной жизнью. Об этом рассказал защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту ОО "Серце Азовсталі" Владимир Вдовенко во время Третьей украинской конференции по адаптивному футболу, организованной Shakhtar Social во Львове.

"Восстановление – это не только физические возможности. Важно, чтобы человек снова почувствовал, что может ставить перед собой цели, достигать их и влиять на собственную жизнь. Спорт помогает увидеть свой прогресс, почувствовать поддержку команды и понять, что впереди есть новые возможности", – рассказал Владимир Вдовенко.

Владимир Вдовенко. Источник: "Серце Азовсталі"

После ранений и пережитого на войне ветеранам важно не только восстановить физические возможности, но и увидеть перспективы, определить новые цели и почувствовать собственные силы. Каждая тренировка, преодоленная дистанция или спортивное достижение помогают замечать изменения и двигаться вперед.

Спорт является частью компле... Источник: "Серце Азовсталі" Развернуть

Экосистема поддержки "Сердца Азовстали", основанного Ринатом Ахметовым, использует спорт как один из инструментов посттравматического роста. Важную роль в этом играет принцип "равный – равному": тренеры, которые сами прошли военный опыт, поддерживают побратимов и помогают им находить новые опоры после пережитого. В сотрудничестве с ФК "Шахтер" развивается команда по ампфутболу "Шахтер Стальные". Здесь спорт – это не только физическая подготовка и спортивные результаты, но и командное взаимодействие, взаимоподдержка и чувство принадлежности к сообществу. Тренеры по посттравматическому росту помогают участникам определять личные цели и находить новые возможности для самореализации.

Еще одно направление – "Горотерапия", которая сочетает горные походы с психологической поддержкой и методами посттравматического роста. Преодоление маршрута и достижение вершины помогают участникам почувствовать собственную силу, вернуть уверенность в себе и решиться на новые цели.

Спорт является частью комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей. Его значение не ограничивается физическим восстановлением: он помогает ветеранам находить новые смыслы, восстанавливать социальные связи, реализовывать себя и строить будущее после травматичного опыта.