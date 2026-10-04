"Посвятил театру большую часть своей жизни": скончался народный артист Украины Олег Шаварский. Фото
Его очень ценили в его родном театре
В воскресенье, 4 октября, мир искусства нашей страны понес очередную утрату. Скончался народный артист Украины, известный актёр Олег Шаварский.
Печальную новость сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. На момент смерти актёру было 80 лет.
Умер народный артист Украины Олег Шаварский.
Источник: Скриншот
"Его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и от искусства, которому он посвятил большую часть своей жизни. Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и в памяти тех, кому посчастливилось знать его и видеть на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным , близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье. Светлая и вечная память", — говорится в сообщении театра.
В Национальном театре имени...
Источник: www.facebook.com/frankotheatre
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"Посвятил театру большую час...
Источник: www.facebook.com/frankotheatre
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Что известно об актере
Олег Шаварский родился 18 июля 1946 года. В 1968 году окончил актерский, а в 1975 — режиссерский факультет КГИТИ им. Карпенко-Карого.
Шаварский играл в спектаклях "Тевье-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревизор", "Назар Стодоля", "За двумя зайцами", "Ричард III" и других постановках. Также он исполнял роли в фильмах "Стамбульский транзит", "Конотопская ведьма" и "Злая судьба".
Скончался народный артист Ук...
Источник: www.facebook.com/frankotheatre
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На момент смерти актеру было 80 лет.
Источник: www.facebook.com/frankotheatre
На момент смерти актеру было 80 лет.
Источник: www.facebook.com/frankotheatre
Олег Шаварский также был преподавателем актерского мастерства, многолетним доцентом кафедры актерского искусства и драматической режиссуры в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.
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