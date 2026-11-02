От приговора "расстрел" – до собственной квартиры: как "Серце Азовсталі" поддержало защитника Мариуполя Александра Кравцова

Защитник Мариуполя Александр Кравцов, прошедший бои за Донецкий аэропорт, 86 дней обороны Мариуполя и переживший российский плен, получил поддержку от "Сердца Азовстали", которое является частью Фонда Рината Ахметова. Александр встал на защиту Украины еще в 2014 году. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил тяжелое ранение руки. Позже военный возглавил диверсионно-штурмовую группу "Медведи", получившую свое название от его позывного.

Начало полномасштабного российского вторжения Александр встретил в Мариуполе. Вместе с боевыми товарищами он прошел все 86 дней обороны города, а в конце мая 2022 года по приказу командования вышел в российский плен.

В плену россияне относились к военнослужащим группы "Медведи" с особой жестокостью. Александра пытали и сломали ему руку, которую ранее удалось восстановить после ранения в Донецком аэропорту. Позже оккупанты устроили над военными незаконное судилище, по итогам которого Александра приговорили к расстрелу. Его жена Марина почти потеряла надежду на возвращение мужа. По ее словам, после попадания подразделения в плен ей говорили, что шансов на освобождение командира практически нет. Однако в сентябре 2022 года, за несколько дней до назначенного расстрела, Александр попал в списки на обмен и вернулся в Украину.

Защитник Мариуполя Александр Кравцов. Источник: "Серця Азовсталі"

После освобождения защитник продолжил военную службу и борьбу за Украину. В то же время вопрос собственного жилья оставался важным для его семьи. Из-за постоянной смены арендованных квартир Александр переживал за жену, а бытовая неопределенность мешала полностью сосредоточиться на военных задачах.

В марте 2024 года Александр Кравцов получил ключи от собственной квартиры в Киевской области по программе "Вдома" проекта "Серце Азовсталі", который является частью Фонда Рината Ахметова. Для защитника это стало возможностью обеспечить жене стабильные условия жизни, чувствовать больше спокойствия за семью и начать строить дальнейшие планы.

"Мне до сих пор не верится, что вот так можно получить квартиру. Это очень вдохновляет. Становится спокойнее. Я не переживаю, где моя жена – у одних друзей на квартире или у других. Теперь я знаю, где она, что ей есть где жить, чем заниматься. Можно думать о детях. В каждой семье, наверное, самое важное – собственное жилье. Когда оно свое, я не переживаю. У меня будет больше времени на планирование войны, а не на переживания о том, чтобы были деньги на аренду жилья. Спасибо "Серцю Азовстали" и Ринату Ахметову за эту чрезвычайно важную инициативу", – отметил Александр.

В марте 2024 года Александр... Источник: "Серця Азовсталі" Развернуть

Программа "Вдома" – часть комплексной системы поддержки защитников Мариуполя и их семей, построенной на методиках посттравматического роста. Речь идет о подходе, который помогает человеку после пережитой травмы не только восстановиться, но и найти новые внутренние опоры, вернуть ощущение контроля над собственной жизнью, определить цели и возможности для самореализации. Сегодня "Серце Азовсталі" активно адаптирует международные практики посттравматического роста к украинским реалиям и внедряет их в Украине, чтобы такой подход стал новой национальной нормой поддержки ветеранов и всех украинцев, пострадавших от войны.