От украинского производства до международных проектов: инженерный путь Тиграна Оганнисяна

Как Тигран Оганнисян руководил изготовлением пищевого оборудования в "УкрТехноФудз", решал задачи на зарубежных запусках и продолжил инженерную карьеру в Армении и Канаде.

Тигран Оганнисян. Источник: личный архив

Сегодня инженер-механик Тигран Оганнисян (Tigran Hovhannisyan) работает в Канаде. Но важнейшую часть своего производственного опыта он приобрел в Украине, в компании "УкрТехноФудз" (UTF), где с 2012 по 2018 год прошел путь от руководителя участков до начальника производства. Здесь ему приходилось отвечать не только за отдельные механизмы, но и за то, чтобы из чертежей, деталей и десятков параллельных задач в срок получалась готовая технологическая линия.

От цеха до готового оборудования

До назначения начальником производства в 2016 году Оганнисян руководил механическим и сборочным участками. Он знал работу станочников и сборщиков изнутри: как готовятся детали, где возникают задержки, почему даже небольшой недостающий узел способен остановить сборку большого заказа.

Позднее в его ведении оказался весь производственный процесс – от механообработки и сварки до сборки, испытаний и подготовки оборудования к отправке. Он пересматривал очередность заданий, увязывал графики участков с поступлением материалов и добивался, чтобы цеха работали не каждый по своему плану, а на общий срок сдачи линии. На регулярных совещаниях с руководством обсуждал готовность заказов и предлагал решения возникавших проблем. Это помогало устранять задержки между операциями и выполнять больший объем работ.

От украинского производства... Источник: UTF GROUP Развернуть

От украинского производства... Источник: UTF GROUP Развернуть

Когда оборудование запускали за рубежом

UTF поставлялет оборудование в США, Европу и страны Азии. Самые непростые вопросы нередко возникали уже у заказчика: сырье отличалось от использованного на испытаниях, технологический процесс требовал иной настройки, отдельные механизмы работали не так, как ожидалось.

В таких случаях к монтажу и запуску привлекали Оганнисяна. Он разбирался в причинах сбоев, согласовывал изменения механической части, ставил задачи специалистам по автоматизации и участвовал в доведении линии до устойчивой работы. Компания также доверяла ему представлять ее при официальной сдаче оборудования заказчикам.

Опыт, который продолжился за пределами Украины

После работы в UTF Оганнисян продолжил карьеру в Армении, причем в нескольких отраслях с разными требованиями к технике. Он руководил техническими командами и внедрял собственную методику организации обслуживания: выстраивал профилактические работы, анализировал причины повторяющихся отказов и менял порядок ремонтов, чтобы оборудование работало стабильнее и реже останавливалось внепланово.

В Канаде его деятельность связана со сборкой, наладкой и вводом в эксплуатацию промышленного упаковочного оборудования, а также с обслуживанием автоматизированных линий. Здесь он тоже использует опыт системной работы с техникой: важно не просто устранить неисправность, а понять ее причину и предупредить повторение.

Украинский период в этой истории – не просто строчка в трудовой биографии. Работа в UTF укрепила его подход к управлению полным производственным циклом: от изготовления первой детали до окончательной проверки линии у заказчика. Этот опыт помог ему не только руководить производством, но и находить практические решения в сложных технических ситуациях. Подход, сложившийся за годы работы в украинском машиностроении, он продолжил развивать и применять на предприятиях других стран.