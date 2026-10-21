От теории к практическим навыкам: что педагогам следует знать о цифровой безопасности и ИИ на уроках

В Киеве состоялся Международный форум по медиаграмотности для учителей Digital Jungle Ukraine, который объединил 500 педагогов со всей Украины вокруг общей задачи: помочь детям распознавать дезинформацию, противостоять манипуляциям, сохранять украинскую идентичность и свободу мышления. Практическим продолжением форума станет интерактивная XR-выставка, которая охватит 500 школ. Она сочетает дополненную реальность и игровые механики, превращая ключевые темы форума в увлекательный познавательный опыт для школьников.

Международный форум по медиа... Источник: пресс-служба Развернуть

Информационная война приходит к детям через привычные экраны: видео с искаженной историей, эмоциональные посты сомнительных экспертов и сообщения от незнакомцев. Подростки становятся мишенью российских спецслужб, которые используют социальные сети для вербовки, манипуляций и шантажа. В этих условиях медиаграмотность становится вопросом непосредственной безопасности ребенка, информационной устойчивости общества и защиты украинской идентичности.

Участники форума. Источник: пресс-служба

Об угрозе вербовки украинских детей онлайн предупреждают Министерство образования и науки и Национальная полиция. Но защита начинается задолго до опасного сообщения – с информационных привычек, умения задавать вопросы и доверия к взрослым, к которым можно обратиться.

Как научить детей замечать, когда кто-то пытается повлиять на их эмоции и решения? Как говорить об истории, информационной войне и цифровой безопасности так, чтобы эти знания помогали школьникам в их собственной ленте и чатах?

Международный форум по медиа... Источник: пресс-служба Развернуть

Как снарядить их для "Цифровых джунглей", чтобы они были готовы к опасностям и могли правильно на них реагировать? Для этого обучение должно говорить на понятном ученикам языке и отвечать на вопросы из их реальной цифровой жизни, не запрещая ее, а оставляя безопасное пространство для исследования.

Участники форума. Источник: пресс-служба

Практической работе с этими вызовами был посвящен Международный форум по медиаграмотности для учителей Digital Jungle Ukraine, который объединил 500 педагогов со всей Украины при поддержке Украинского культурного фонда и программы Европейского Союза "Креативная Европа".

Украинские и международные эксперты предоставили практические навыки и инструменты, которые могут помочь учителям научить детей проверять информацию, распознавать опасное влияние, формировать здоровые цифровые привычки и говорить о сложных темах в условиях войны.

На форуме учителя получили практические инструменты для работы с учениками:

Говорить об украинской идентичности через культуру, память и общие ценности – от Наталии Кривды, председателя Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Разбирать российские исторические мифы и проверять их по источникам – от Акима Галимова, основателя проекта "Реальная история".

– от Акима Галимова, основателя проекта "Реальная история". Проверять информацию и развивать устойчивость к информационным атакам с помощью игровых форматов – от Алены Романюк, основательницы "НотаЄнота" и соразработчицы XR-выставки Digital Jungle.

– от Алены Романюк, основательницы "НотаЄнота" и соразработчицы XR-выставки Digital Jungle. Распознавать сомнительных экспертов и манипуляции в Telegram-каналах – от Оксаны Мороз, основательницы инициативы "Як не стати овочем".

Замечать вербовку, замаскированную под игру или легкий заработок, и знать, как действовать – от Василия Сличка, старшего аналитика Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

– от Василия Сличка, старшего аналитика Центра противодействия дезинформации СНБО Украины. Защищать детей от сексуального насилия и эксплуатации онлайн, распознавать груминг и реагировать на угрозы – от Василия Филоненко, тренера-исследователя Dignity Online.

– от Василия Филоненко, тренера-исследователя Dignity Online. Работать с безопасностью в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх – от Игоря Розкладая, эксперта по медиаправу ЦЕДЕМ.

Формировать здоровые цифровые привычки, опираясь на научные исследования – от Михаэлы Слуссарефф, исследовательницы цифрового детства из Карлова университета в Праге.

– от Михаэлы Слуссарефф, исследовательницы цифрового детства из Карлова университета в Праге. Вовлекать учеников в обучение с помощью экспериментов с ИИ – от Алексея Минакова, консультанта по внедрению искусственного интеллекта.

– от Алексея Минакова, консультанта по внедрению искусственного интеллекта. Организовывать проверку информации учениками и создание фактчекинговых материалов – от Анны-Вероники Краснопольской, исполнительного директора "Куншту".

Общаться с детьми, пережившими утрату, учитывая их опыт и эмоциональное состояние – от Ларисы Юзмухаметовой, психолога фонда "Дети Героев".

– от Ларисы Юзмухаметовой, психолога фонда "Дети Героев". Объяснять сложные темы с помощью XR-технологий и игровых механик – от Светланы Коршуновой, кураторки форума Digital Jungle Ukraine.

– от Светланы Коршуновой, кураторки форума Digital Jungle Ukraine. Применять медиаграмотность в классе на примере 57 игр "НотаЄнота" – от Катерины Яворской, учительницы и финалистки Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Оксана Мороз, основательница... Источник: пресс-служба Развернуть

Алексей Минаков, консультант по внедрению ИИ. Источник: пресс-служба

Игорь Розкладай, эксперт по медиаправу ЦЕДЕМ. Источник: пресс-служба

Во время беседы "Что взрослые не понимают о нашем цифровом мире" педагоги услышали самих подростков – о доверии, соцсетях, ИИ и учебе. Беседу модерировала Альона Романюк, ведущей форума была Татьяна Власова.

Ведущая форума Татьяна Власова. Источник: пресс-служба

В Украине уже есть значительный опыт противодействия информационным атакам, накопленный за годы российской агрессии. Следующая задача – адаптировать эти знания к возрасту детей, условиям обучения и повседневной работе учителя.

Поэтому в школы направляются 500 комплектов XR-выставки Digital Jungle, которая является практическим продолжением Форума. Именно здесь, в приложении edAR, материалы форума представлены в удобном для детей формате, который превращает сложные экспертные наработки в увлекательный игровой опыт с дополненной реальностью, интересный для исследования всем классом.

Плакаты "оживают", когда на них наводят смартфон с приложением edAR, открывая дополненную реальность, запуская короткие видео, 3D-объекты и 360°-пространства. Ученики проходят квест, объединяющий физическое и цифровое пространства: исследуют ситуации, выполняют задания и собирают цифровые артефакты. Впечатления от технологии становятся началом осознания и тренировки собственных действий в информационной среде.

Организаторы и участники форума. Источник: пресс-служба

Развертывание выставки приурочено к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности, которую ежегодно отмечают 24–31 октября. Вместе с тем темы информационных воздействий, цифровых привычек, идентичности и безопасности остаются актуальными и после ее завершения. Материалы можно использовать в течение учебного года – на уроках, во внеклассной работе и во время тематических обсуждений.

Форум является частью проекта "Digital Jungle Ukraine: XR-выставка об информационной войне, устойчивости и формировании идентичности в цифровом пространстве", который реализуется командой Anotherland при поддержке Украинского культурного фонда и программы Европейского Союза "Креативная Европа" в партнерстве со Slow Tech Institute (Чехия), Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale (Италия) и образовательным проектом "НотаЄнота", при организационном содействии Всеукраинского молодежного движения Let’s Do It Ukraine и поддержке Киевской городской государственной администрации.

Генеральный медиапартнер: Всеосвіта

Медиапартнеры проекта: Освіта Нова, Mind.ua, Ділова столиця, Oboz.ua, Вечірній Київ, Ua.news.

Больше материалов форума доступно в социальных сетях проекта:

Как провести выставку в своей школе

500 бесплатных печатных комплектов уже отправлено. Новые учебные заведения могут присоединиться к Digital Jungle, если готовы самостоятельно распечатать плакаты или проводить выставку онлайн. Цифровой контент, приложение edAR и методические материалы предоставляются бесплатно. Выставку можно проводить офлайн и онлайн.

Подать заявку на проведение выставки. Канал для координации и вопросов.