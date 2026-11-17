От почти года в плену до мечты о собственном деле: история защитника Мариуполя Дениса Андриянова

Морской пехотинец Денис Андриянов, переживший тяжелые ранения во время обороны Мариуполя и почти год российского плена, получил поддержку от "Сердца Азовстали", которое является частью Фонда Рината Ахметова.

На момент начала полномасштабного российского вторжения Денису было всего 18 лет. Большую войну он встретил на окраинах Мариуполя. Позже его подразделение отступило к металлургическому комбинату имени Ильича, где продолжило оборонять город.

Морские пехотинцы несколько раз пытались прорваться из вражеского окружения. Во время одной из попыток Денис получил тяжелые ранения: множественные осколочные ранения рук и ног и перелом бедра. Осколки остались в колене и предплечье военнослужащего. Побратимы доставили раненого Дениса в один из бункеров. Через несколько дней укрытие, в котором находились раненые защитники, окружили россияне. Так в апреле 2022 года морпех попал в плен, где подвергся пыткам и психологическому давлению. После почти года в неволе защитник вернулся в Украину.

В октябре 2024 года Денис стал участником программы "Дома" и получил собственную квартиру в Киевской области.

"Мне до сих пор не верится. Эмоции переполняют. Я очень рад, что стал владельцем такой квартиры. Я очень благодарен команде "Серця Азовсталі" и основателю Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что они делают для тех военных, которые обороняли Мариуполь, не забывают о них и поддерживают", – поделился впечатлениями защитник.

Защитник поделился своими мечтами: крепкая семья и собственное дело, связанное с автомобилями, а именно их восстановлением, детейлингом и тюнингом. Чтобы помочь Денису воплотить эти планы, его пригласили присоединиться к программе "Майбутнє", которая предусматривала формирование индивидуального пути профессионального развития для защитников Мариуполя.

Поддержка защитников Мариуполя не ограничивается решением жилищных вопросов или помощью в восстановлении здоровья. Не менее важно, чтобы после пережитого человек мог осуществлять собственные замыслы, развивать свои увлечения, создавать семью и самостоятельно определять дальнейший жизненный путь. На этом основан посттравматический рост – ключевое направление работы "Серця Азовсталі", предусматривающее поддержку защитников на пути от реабилитации к самореализации.