Блог | От казаков к FPV-дронам: украинское войско меняет оружие, но не дух

Есть даты, которые запечатлеваются в нашей памяти как сплошная, закаленная летопись украинских побед. 1 октября – именно такой день. Это точка пересечения четырех великих исторических вех, в которых созревал и укреплялся наш воинский дух.

Первая веха – Покров Пресвятой Богородицы. Еще со времен Киевской Руси и княжеской эпохи этот праздник был символом духовной защиты. Казаки строили Покровские церкви, а отправляясь в походы, брали с собой образ Богородицы как свой нерушимый щит.

Вторая веха – День украинского казачества. Именно казачество в XVI–XVII веках создало одну из самых передовых военных систем своего времени. От морских походов гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Кафу и блестящей Победы под Хотином – до освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого и победы над московитами под Конотопом в 1659 году под предводительством гетмана Выговского. Казацкая тактика, мобильность и непоколебимая воля заложили фундамент нашей современной военной традиции.

Третья веха – преемственность освободительной борьбы ХХ века. Более ста лет назад, в 1914 году, принесли присягу украинские сечевые стрельцы, доказав свою закалку в боях на горе Маковка в 1915 году и на Лысоне в 1916-м. А через четверть века, в день Пресвятой Покрова в 1942 году, в лесах Волыни и Полесья зародилась славная Украинская повстанческая армия. Бойцы УПА, не имея собственного государства и находясь в тисках двух кровавых тоталитарных режимов – нацистского и советского, – вели бескомпромиссную вооруженную борьбу за независимость Украины вплоть до середины 1950-х годов.

Четвертая веха – современный День защитника Украины. Праздник, официально учрежденный 14 октября 2014 года, а с 2023 года, в связи с переходом на новоюлианский календарь, отмечается именно 1 октября. Это день каждого украинца, кто с оружием в руках защищает нашу землю сегодня. Историческую эстафету передавали через века: от казацкой мушкетной линии и казацких "чаек" – до винтовки сечевого стрелка, от партизанских засад УПА – до ювелирно точного FPV-дрона и ночного бомбардировщика.

Менялись эпохи, менялось оружие, но суть украинского воина осталась незыблемой – это абсолютная бескомпромиссность в защите своего дома.

Сегодня 1-й батальон беспилотных систем 128-го овмбр "Дикое Поле" удерживает этот технологический фронт. Мы видим врага на десятки километров вглубь его боевых порядков. Наши дроны круглосуточно превращают бронетехнику и живую силу оккупантов в пепел, продолжая дело наших великих предков.

Спасибо каждому бойцу, который держит пульт, обслуживает технику и обеспечивает вылеты. Спасибо всем, кто помогает армии и держит тыл.

Мы помним цену каждого клочка нашей земли.