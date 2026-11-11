Ветераны и их семьи могут получить до 250 тыс. грн на оплату электроэнергии для бизнеса – D.Solutions

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, предоставит ветеранскому бизнесу 15 грантов на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении D.Solutions.

D.Solutions начала прием заявок на второй сезон грантовой программы "Свет для ветеранского бизнеса". В рамках инициативы 15 победителей получат компенсацию расходов на электроэнергию в объеме до 25 тысяч кВт·ч в течение шести месяцев. Это позволит каждому предприятию сэкономить около 250 тысяч гривен.

Как сообщили в компании, в этом году программу расширили. Теперь участвовать в ней могут не только ветераны и ветеранки российско-украинской войны, но и члены их семей, которые развивают собственный бизнес.

"Ветеранский бизнес сегодня является важной частью экономики страны. После первого сезона мы убедились, что наша поддержка нужна, поэтому продолжаем программу и в этом году. Мы также расширили круг участников, ведь семейный бизнес часто развивается общими усилиями. Наша неизменная цель – помочь ветеранам и их семьям меньше тратить на электроэнергию и больше вкладывать в развитие собственного дела", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Для участия не нужно готовить бизнес-план или подавать отчеты об использовании гранта. Достаточно заполнить заявку и предоставить необходимые документы. Победителей определят случайным образом.

Напомним, "Свет для ветеранского бизнеса" – грантовая программа, направленная на поддержку предпринимателей из числа ветеранов и их семей.По ее условиям победители продолжают оплачивать счета за электроэнергию в обычном режиме, а компания ежемесячно компенсирует эти расходы в пределах предусмотренного грантом объема.