Ветераны провели обряд "очищения "Киевстара" от Фридмана

20 ноября возле главного офиса "Киевстара" на улице Дегтяревской в Киеве ветераны российско-украинской войны провели символический обряд очищения компании от российского влияния. Как сообщил блогер и волонтер Назар Приходько, которого ветераны пригласили на акцию, участники обратились к украинским властям с вопросом, почему на пятом году полномасштабной войны Михаил Фридман и его бизнес-партнеры до сих пор имеют доли в структуре собственности крупнейшего мобильного оператора страны.

Сам Приходько назвал обряд "символическим освящением Киевстара и изгнанием из него русского духа". По его словам, среди участников были ветераны, получившие ранения и потерявшие конечности на войне. Они хотят услышать от властей, почему люди, чей бизнес они связывают с финансированием российской армии, до сих пор могут зарабатывать в Украине. В посте Приходько назвал трех бизнесменов из "Альфа-групп" – Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Отдельно Приходько поднял вопрос о безопасности украинских военных, которые пользуются мобильной связью. Он предупредил, что сведения о маршрутах, контактах и звонках абонентов могут попасть в руки врага. Этот риск Приходько связывает с присутствием российских бизнесменов среди акционеров.

В отчетности для американских инвесторов Kyivstar Group раскрыла, как именно Фридман и его партнеры связаны с оператором. По данным компании, Фридману принадлежало около 37,9% LetterOne, Авену – 12,1%, Косогову – 47,2%. Через дочернюю компанию LetterOne владеет 45,46% акций VEON, а самой VEON принадлежит 83,6% Kyivstar Group. В квартальном отчете от 6 ноября группа заявила, что подсанкционные лица, в частности среди бенефициаров LetterOne, не участвуют в управлении "Киевстаром".

В посте Приходько также упомянул финансирование российских военных заводов и государственного оператора "Ростелеком". В сентябре 2023 года СБУ сообщила Фридману о подозрении. По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он через активы "Альфа-груп" направил около 2 млрд рублей российским военным предприятиям. Среди них СБУ назвала Тульский патронный завод и завод на Урале, который производит оборудование для боевых самолетов и вертолетов. Отдельно в сентябре 2026 года российский "Альфа-Банк" сообщил, что предоставил "Ростелекому" кредит на 60 млрд рублей сроком на два года.

По данным ГУР Минобороны Украины, российский "Альфа-Банк" кредитовал производителей оружия для армии РФ. Среди заемщиков разведка называет "Искру", которая производит твердотопливные двигатели для ракетных комплексов, "Прибор", выпускающий боеприпасы, и "Уралтрансмаш", который модернизирует самоходные гаубицы. Кредит от банка также получал Уральский оптико-механический завод – производитель оптико-локационных систем для российских истребителей Су-27, Су-35 и МиГ-29.

Это уже вторая ветеранская акция у офиса "Киевстара" в Киеве, о которой стало известно в ноябре. 12 ноября бывший народный депутат Борислав Береза опубликовал фотографии ироничной "мемориальной доски", которую ветераны повесили на здании. В надписи на ней Фридмана назвали "меценатом и филантропом", которому оператор якобы обязан рабочими местами.