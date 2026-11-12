Ветераны повесили ироничную "мемориальную доску" с Фридманом на главном офисе "Киевстара"

Ветераны повесили на здании главного офиса "Киевстара" в Киеве ироничную "мемориальную доску" в честь российского бизнесмена Михаила Фридмана. Фото и видео акции обнародовал экс-нардеп Борислав Береза.

"Смотрю, что тема "Киевстара" пошла в народ. И трансформировалась в неожиданный перформанс со стороны ветеранов", – написал он.

"В этом здании, благодаря мудрости мецената и филантропа Михаила Маратовича Фридмана, работает и предоставляет рабочие места компания Киевстар", – такую надпись на доске видно на опубликованных Березой фото и видео.

"Интересно, какое настроение у Фридмана и тех, кто его спасает в Украине?" – добавил Береза.

"Мемориальная доска" в честь... Развернуть

Экс-нардеп связал акцию с дискуссией об устранении российского интереса из структуры собственности оператора. "Напомню, что три российских олигарха – Фридман, Авен и Косогов – до сих пор остаются крупнейшими бенефициарами украинского оператора связи. А власти стыдливо это игнорируют", – написал Береза.

Он также призвал Кабмин, СНБО и СБУ отреагировать: "Дождемся ли мы реакции со стороны Кабмина, СНБО, СБУ? Когда уже этих россиян окончательно выкинут из главного оператора связи Украины?! Или кому-то "двушечка из Москвы" мешает?"

Напомним, по расчетам "Цензор.НЕТ", Фридман, Авен и Косогов через LetterOne и VEON в совокупности сохраняют около 43,4% косвенного экономического интереса в Kyivstar Group. На долю Фридмана приходится около 16,9%. В октябре 2022 года Украина ввела персональные санкции против всех троих, в частности блокировку активов.

По данным ГУР Минобороны, российский Альфа-Банк Фридмана кредитует производителя боеприпасов "Прибор", производителя ракетных двигателей "Искра" и "Уралтрансмаш", который модернизирует самоходные гаубицы. В сентябре 2026 года банк сообщил, что предоставил российскому оператору "Ростелеком" 60 млрд рублей на два года. Сам банк назвал этот кредит крупнейшим за всю историю сотрудничества с компанией.

В сентябре 2023 года СБУ сообщила Фридману о подозрении в финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины. По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он направил около 2 млрд рублей на российские военные заводы, в частности Тульский патронный и Уральский оптико-механический, который производит оборудование для боевых самолетов и вертолетов.