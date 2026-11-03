Ветеранские программы "Метінвесту" признали одними из лучших в Украине

Группа "Метинвест" получила награду RESILIENCE MARK 2026 за ветеранскую политику и системную поддержку сотрудников, возвращающихся с военной службы к гражданской и профессиональной жизни. Эту награду присуждают украинским командам за практики устойчивости бизнеса во время войны, которые имеют подтвержденные результаты и могут служить примером для других компаний.

Системную экосистему реинтеграции ветеранов "Метинвест" начал формировать в 2023 году, объединив опыт, накопленный компанией с 2014 года. Чтобы определить приоритеты, компания провела внутренний опрос сотрудников-ветеранов, уже вернувшихся к работе, а также проанализировала результаты всеукраинских исследований с участием военнослужащих, демобилизованных и членов их семей.

"Метинвест" проводит обучени... Источник: "Метинвест" Развернуть

Одним из главных запросов оказалось восстановление физического и ментального здоровья. Поэтому "Метінвест" расширил медицинское страхование, а также запустил ветеранские кемпы, которые сочетают санаторно-курортное лечение, физическую реабилитацию и психологическую поддержку.

Отдельным направлением стала программа "Свободные волны" – реабилитация через плавание по методике олимпийца Дениса Силантьева. К ней присоединились не только ветераны "Метінвеста", но и защитники из Запорожья, Кривого Рога и Каменского.

Компания также развивает психологическую поддержку в формате офлайн-встреч со специалистами и общения по принципу "равный равному", когда ветераны могут делиться опытом в кругу боевых товарищей.

Еще один блок программы – профессиональная и социальная адаптация после возвращения к работе. "Метінвест" проводит обучение для трудовых коллективов, чтобы подготовить их к возвращению ветеранов, а самим защитникам помогает восстанавливать профессиональные навыки и адаптироваться к гражданской жизни.

"Спасибо за награду. Она подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и будем дальше развивать нашу ветеранскую программу. Мы все уже никогда не будем такими, как до войны. Так же и ветераны после службы меняются. Наша задача – понять друг друга и сделать шаг навстречу", – говорит руководитель проектов по реинтеграции ветеранов Группы "Метинвест" Светлана Парова.

По ее словам, компания продолжает совершенствовать программу на основе обратной связи от самих ветеранов и поддерживает ветеранские сообщества.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова неоднократно называли называли лучшим работодателем Украины: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.