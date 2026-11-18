Вениславский рассказал, готовят ли изменение мобилизационного возраста в Украине

В Украине пока не планируют менять мобилизационный возраст, поэтому он остается в пределах от 25 до 60 лет. Мужчин в возрасте 50+ также могут мобилизовать, хотя такие случаи происходят реже, чем раньше.

Об этом в интервью СМИ сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он подчеркнул, что к военной службе следует привлекать граждан, способных выполнять соответствующие задачи.

Мобилизационный возраст остается неизменным

"На данный момент нет никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины. Стандартный диапазон остается неизменным – 25-60 лет", – сообщил Вениславский.

По его словам, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют менее активно, поскольку они не всегда могут эффективно выполнять боевые задачи. Однако законодательство позволяет призывать на службу всех военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет включительно. Поэтому, подчеркнул депутат, достижение 50 или 55 лет не гарантирует 100 % освобождения от мобилизации.

Вениславский подчеркнул, что Генштаб, Минобороны и главнокомандующий ВСУ ориентируются на привлечение в войска людей, способных выполнять поставленные задачи, но это не означает, что мужчин старшего возраста вообще не будут призывать.

Могут ли снизить мобилизационный возраст

"Сейчас комитет не рассматривает даже идеи о снижении или повышении мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них бы не было", – сказал он.

Он отметил, что парламенту сложно находить поддержку даже для решений, направленных на улучшение положения военнослужащих.

Напомним, в Украине повестку от территориального центра комплектования могут считать врученной даже тогда, когда человек фактически не забрал письмо с почты. Такой механизм предусматривает постановление правительства №560, которое определяет порядок почтового оповещения военнообязанных.

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