Ударит мороз: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В четверг, 5 ноября, в Украине ожидается холодная погода с порывами ветра 10-14 метров в секунду, а временами и более 15 метров в секунду. Ночью возможен мороз до -3 градусов.

Днем температура воздуха достигнет отметки: + 4...+ 8°С. Такую погоду прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Погода в Украине 5 ноября

"Завтра ожидается такой некомфортный, но заслуживающий внимания ветер с порывами 10-14 метров в секунду, а временами и со штормовыми порывами 15 м в секунду и более", – прогнозирует синоптик.

Существенных осадков в этот день не ожидается, поскольку синоптическую ситуацию в Украине и дальше будет определять поле высокого атмосферного давления. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь, по прогнозу синоптика.

По ее словам, ближайшей ночью ожидаются уже не заморозки как опасное метеорологическое явление, а обычный небольшой мороз.

Температура воздуха ночью в Украине будет колебаться в пределах 0...-3° мороза, на востоке и юге +1...+4° тепла.

Днем в четверг температура воздуха будет невысокой, но плюсовой: + 4...+ 8°.

Погода в Киеве

В Киеве ночью температура воздуха будет держаться около 0 градусов, местами опустится немного ниже нуля.

Осадков 5 ноября в столице не ожидается, однако порывистый ветер сохранится.

"Итак, завтра в Украине ожидается ветреная холодная погода, однако с интересной синоптической ситуацией", – подчеркнула Диденко.

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