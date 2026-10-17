Ученые раскрыли "тайну" неандертальцев благодаря находке в пещере в Ираке: о чем идет речь

Учёные обнаружили доказательства того, что неандертальцы могли проявлять как жестокость, так и заботу о других членах своей группы. К такому выводу исследователи пришли после изучения останков возрастом около 75 тысяч лет, найденных в пещере Шанидар в горах Загрос в Ираке.

Об этом сообщает Sky News. Среди находок — часть скелета неандертальца, в частности левая лопатка, несколько ребер, почти полная правая кисть и семь зубов. Исследование показало, что этот человек пережил серьезные травмы, а во время восстановления, вероятно, нуждался в помощи других.

Что ученые обнаружили в пещере

На лопатке неандертальца исследователи обнаружили повреждение длиной 1,5 сантиметра, которое могло быть вызвано глубоким проникающим ударом заостренным деревянным копьем. Такие орудия, по данным исследователей, использовали неандертальцы.

Биологическая антропологиня Кембриджского университета Эмма Померой, возглавившая исследование, пояснила, что копьё могло пройти сквозь кожу, большие грудные мышцы, грудную клетку и лёгкое. По её словам, место ранения напоминает область, в которую охотники целятся, чтобы быстро убить животное, повредив сердце.

Археолог Кембриджского университета Грэм Баркер, который руководит раскопками в пещере Шанидар с 2015 года, отметил, что наиболее вероятным объяснением травмы является насилие между неандертальцами. Нападавшим мог быть как член той же группы, так и представитель другой общины.

Находку назвали Шанидар А. По оценкам исследователей, на момент смерти этому человеку было около 40–45 лет. Определить пол по найденным останкам не удалось. Скелет обнаружили под слоем камней и осадочных пород толщиной примерно 7,5 метра.

Вход в пещеру Шанидар. Источник: Reuters

Неандерталец пережил тяжелые травмы

Исследователи также обнаружили на зубах Шанидара А следы травм лица. В результате удара передние зубы были сломаны и выпали, один из зубов раскололся, а остальные сместились со своего обычного положения.

По словам Померой, боль от таких повреждений могла быть чрезвычайно сильной. Из-за травм человеку, вероятно, было трудно есть и пить, поэтому он мог нуждаться в измельченной пище и отдыхе.

В то же время исследователи установили, что Шанидар А пережил тяжёлое ранение как минимум за год до смерти. Это может свидетельствовать о том, что во время восстановления другие члены группы помогали ему удовлетворять базовые потребности.

Что это открытие говорит о неандертальцах

По словам Померой, найденные останки демонстрируют два противоположных аспекта человеческого поведения — насилие и заботу, которые могли сосуществовать даже в жизни одного человека.

В пещере Шанидар исследователи обнаружили останки пяти неандертальцев — четырёх взрослых и одного ребёнка. Эта находка помогает лучше понять социальную жизнь древних людей и ставит под сомнение распространенное представление о неандертальцах как о неразумных и безразличных обитателях пещер.

Неандертальцы жили как охотники-собиратели и населяли Евразию — от атлантического побережья до Уральских гор — примерно с 400 тысяч лет назад до чуть более 40 тысяч лет назад.

Напомним, в Ливии исследователи обнаружили естественным образом мумифицированные останки двух женщин возрастом около 7000 лет. Анализ их ДНК помог учёным установить существование ранее неизвестной генетической линии древних людей.

Как писал OBOZ.UA, в Болгарии исследователи обнаружили окаменелую бедренную кость примата, жившего примерно 7,2 миллиона лет назад. Находка может помочь ученым лучше понять ранние этапы эволюции предков человека.