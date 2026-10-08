В Украину надвигается похолодание: синоптик назвала регионы, которые пострадают больше всего. Карта

В четверг, 8 октября, погода в Украине изменится под влиянием холодного атмосферного фронта, который в первую очередь охватит западные и северные регионы. В этих областях ожидаются осадки и понижение температуры, тогда как на остальной территории страны будет сухо и аномально тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Прогноз погоды также опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В пятницу дожди пройдут в западных областях, на севере Украины, за исключением Сумской области, а также в Винницкой области и в отдельных районах Черкасской области. Именно эти регионы в наибольшей степени почувствуют влияние атмосферного фронта.

На западе температура воздуха составит +13…+17 °C. В большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17…+19 °C.

В то же время на остальной территории Украины осадков не прогнозируется. Там погода останется сухой, а воздух прогреется до +20…+24 °C.

Отдельной особенностью пятницы станет усиление ветра. Западный и юго-западный ветер местами будет достигать порывов 15–20 м/с.

В столице 9 октября в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, а днем местами пройдет кратковременный дождь.

Прогноз погоды на 9 октября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет юго-западным, 7–12 м/с, а днём в области возможны порывы до 15–18 м/с. Температура ночью составит +7…+12 °C, днем воздух прогреется до +18…+23 °C.

В Киеве ночью ожидается +10…+12 °C, а днём около +20 °C. В то же время синоптик отметила, что говорить о длительном серьёзном похолодании пока рано. После прохождения атмосферного фронта в Украине еще будет немало периодов с теплой и комфортной осенней погодой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в четверг, 8 октября, синоптики прогнозируютпеременную облачность, без осадков. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +23 °С.

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