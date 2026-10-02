В Украину наступит похолодание: синоптик назвала дату

В большинстве регионов Украины в ближайшие выходные будет преобладать ясная и солнечная погода, а днем температура составит +17...+20 градусов. В то же время 9–10 октября ожидаются дожди и похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По её словам, 3 октября погоду в Украине будет определять антициклон, осадков не будет, а днём преобладает солнце.

В большинстве областей днем воздух прогреется до +17...+20 градусов. В Закарпатье температура поднимется до +20...+23, тогда как на северо-востоке будет прохладнее – +14...+16.

В то же время ясная ночная погода может привести к заморозкам в большинстве регионов Украины. Исключением станет южная часть страны.

В Киеве выходные также пройдут без осадков, с прояснениями и солнцем, а днем температура поднимется примерно до +18 градусов.

Пост Диденко в Facebook. Источник: Скриншот

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 3 октября по стране не ожидается значительных осадков. Прохладнее всего будет на севере и востоке, а самые высокие температуры — на западе и юге.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

На западе ночью будет +4...+9 градусов, а днем – +15...+20. На севере температура будет колебаться от +5...+8 ночью до +14...+17 днем.

В центральных областях столбики термометров покажут +4...+8 градусов ночью и +14...+18 днём. На востоке будет прохладнее – +5...+8 в ночное время и +11...+16 днём.

На юге и в Крыму ночью прогнозируют +7...+13 градусов, днем – +16...+19.

Таким образом, начало октября в Украине будет преимущественно сухим и солнечным, однако на следующей неделе погода изменится: 9–10 октября ожидаются дожди и похолодание.

Как писал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Наибольшие температурные отклонения ожидаются в декабре, тогда как наиболее вероятный период похолодания придется на январь – в восточных регионах Европы в это время возможны морозы и снегопады.