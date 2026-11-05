В Украину ворвется небольшое потепление: синоптик назвала дату

В Украине в ближайшее время сохранится холодная погода с ночными заморозками и температурой до +9 градусов днем. Однако уже 10-11 ноября ожидается незначительное повышение температуры воздуха, которое прервет период осеннего похолодания.

Об этом синоптик Наталка Диденко рассказала в эфире телеканала "Еспресо" и Slawa.TV. Она также уточнила прогноз погоды для разных регионов страны на 5 ноября.

В четверг, 5 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Небольшие локальные дожди возможны только в Черниговской и Сумской областях.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях днем температура воздуха составит +5…+9 градусов, а ночью опустится до 0…-3 градусов. Также ожидается порывистый ветер.

На севере страны днем столбики термометров покажут +4…+7 градусов. Ночью температура будет колебаться около нуля, местами возможны небольшие морозы.

На востоке Украины существенных изменений погодных условий не прогнозируют. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях осадков не ожидается, а ночью температура местами может опуститься до нуля.

В центральных регионах днем воздух прогреется до +5…+9 градусов. В Днепропетровской области местами будет немного теплее. В то же время в Винницкой и Черкасской областях ближайшей ночью возможны небольшие морозы.

На юге также сохранится прохладная, местами холодная погода. Дождей в регионе не ожидается.

В столице ближайшей ночью температура воздуха составит около 0 градусов, а на окраинах возможны небольшие морозы. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+6 градусов. Существенных осадков синоптик не прогнозирует.

Нынешнее похолодание не затянется надолго. Уже в середине следующей недели температурные показатели немного повысятся.

"В Украине пока такой холодный период. Примерно 10-11 ноября ожидается небольшое повышение температуры воздуха", – подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

В то же время речь идет именно о незначительном потеплении, поэтому рассчитывать на резкую смену погодных условий не стоит. Диденко призвала следить за обновлениями прогноза.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

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