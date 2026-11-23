В Украину ворвется арктический холод: синоптик рассказал, какой погоды ждать. Карта

В Украине в течение недели с 23 до 29 ноября ожидается постепенное снижение температуры воздуха. В начале периода погоду будет определять южный циклон, однако во второй половине недели его сменит антициклон.

Вместе с поступлением арктического воздуха из Скандинавии придут морозы, снег и порывистый северный ветер. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на неделю.

Когда в Украину придет похолодание

По прогнозу специалиста, во второй половине недели и на выходных атмосферное давление будет расти, а погода постепенно стабилизируется. В то же время поступление арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова вызовет ощутимое снижение температуры, особенно в северных и западных областях.

Похолодание будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром. В некоторых регионах его скорость достигнет 15–17 м/с. Среднесуточная температура постепенно опустится ниже нуля, что ознаменует начало метеорологической зимы.

Погода в Украине 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, под влиянием южного циклона в большинстве областей будет неустойчивая и контрастная погода.

Ожидаются дожди, а в западных и северных регионах – преимущественно снег и мокрый снег. Днем в южной, восточной и Днепропетровской областях местами пройдут сильные дожди, в Крыму возможна гроза.

Ветер ночью будет переменных направлений, днем – северный или северо-западный, со скоростью 7–12 м/с. В южной части местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в течение суток в западных и северных областях составит от -2 до +3 °С. На остальной территории ожидается +4…+9 °С, а на юге и в Крыму – +9…+14 °С.

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Какой будет погода 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, на большей части территории Украины, кроме южных областей, пройдут небольшие снег и мокрый снег. На западе и северо-востоке местами ожидаются умеренные осадки.

Ветер будет западный или северо-западный, 7–12 м/с. Днем в южных и восточных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура составит -4…+1 °С, днем – от -1 до +4 °С.

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Прогноз на 25 ноября

В среду, 25 ноября, ночью местами ожидаются небольшие снег и мокрый снег, а днем существенных осадков не прогнозируют.

Ветер будет западный и северо-западный, скоростью 7–12 м/с. В западных областях он будет менять направление и составит 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 °С, днем – от -2 до +3 °С. В Карпатах будет холоднее: ночью -6…-11 °С, днем -1…-6 °С.

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Какой будет погода 26 ноября

В четверг, 26 ноября, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Только ночью на севере Левобережья местами возможен небольшой снег.

Ветер будет переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью температура составит -2…-7 °С, а в Карпатах и на Прикарпатье – -6…-11 °С.

Днем столбики термометров покажут от -2 до +3 °С. В Крыму и Одесской области будет теплее – +3…+8 °С.

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Прогноз погоды на 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в юго-западных областях и Крыму. В других регионах страны сохранится устойчивая погода без осадков.

Ветер будет переменных направлений, скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…-8 °С, днем – -3…+2 °С.

В южной части страны будет теплее: ночью +1…+6 °С, днем +3…+8 °С.

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Какой будет погода на выходных 28–29 ноября

В субботу, 28 ноября, под влиянием гребня Скандинавского антициклона в Украине ожидается холодная и сухая погода без осадков. Ветер будет северный или северо-восточный, 5–10 м/с.

Ночью температура опустится до -6…-11 °С, днем составит 0…-5 °С. На юге страны ночью прогнозируют -4…+1 °С, днем – -2…+3 °С.

В воскресенье, 29 ноября, холодная погода без осадков сохранится по всей Украине. Ветер будет северный, скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -6…-11 °С, а в западных регионах местами опустится до -13 °С. Днем ожидается -4…+1 °С.

В Карпатах морозы будут сильнее: ночью -11…-16 °С, днем – -4…-9 °С.

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Как писал OBOZ.UA, предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страна избежит сильных морозов. Температура может существенно колебаться: в отдельные дни января столбики термометров способны показывать как +15, так и -15 градусов.