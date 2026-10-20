В октябре в Украину пришло "аномальное" тепло: синоптик объяснил, что происходит

В октябре в Украину пришла аномальная тепловая волна, принесённая южным циклоном из Прикаспийской низменности. В выходные среднесуточная температура составляла 12–14 градусов, что на 5 градусов и более превышало климатическую норму.

В ближайшие дни погоду будет определять антициклон Gerhard, который принесет больше солнца и сохранит нетипичное для сезона тепло. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Южные циклоны принесли тепло и дожди

По словам синоптика, аномальное тепло, наблюдаемое в Украине, пришло из Прикаспийской низменности вместе с южным циклоном. Температурные показатели в выходные соответствовали скорее климатическим условиям второй половины сентября, чем октября.

В период с 16 по 19 октября южные циклоны принесли в Черкасскую область 14–25 мм осадков. Это составляет одну-две декадные нормы.

Как отметил Постригань, дожди оказались своевременными для региона: они способствовали дружному всхождению озимых культур и снизили уровень пожарной опасности в лесах области.

В то же время в других регионах обильные осадки вызвали проблемы. В частности , Стамбул и ряд других районов Турции пострадали от рекордного ливня, который местные власти назвали самым сильным за последние 84 года. В некоторых частях города зафиксировали до 260 литров осадков на квадратный метр.

Карта. Источник: facebook.com/vitalijpostrigan

20 октября в Украине еще пройдут дожди

По прогнозу синоптика,период серой и туманной погоды заканчивается, а синоптическая ситуация меняется. Последний из серии южных циклонов теряет активность, уступая место антициклону Gerhard.

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга будут по-прежнему затрагивать Правобережье и юг Украины. Там ожидаются дожди, которые будут более интенсивными ночью.

Температура воздуха будет оставаться выше сезонной нормы. Ночью столбики термометров будут показывать 6–11 градусов, а днём — 14–19 градусов.

До конца недели сильного похолодания не ожидается

По предварительным прогнозным расчетам, до конца текущей недели проникновение арктического холода в Украину будет заблокировано. Зато ветры продолжат приносить прогретый воздух, но уже из Средиземноморья и с Балкан.

Существенных осадков синоптик не прогнозирует. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, а днем – 13–18 градусов.

Антициклон Gerhard обеспечит ясную и по-сентябрьски тёплую погоду. Дополнительным преимуществом станет увеличение количества солнечных часов.

По словам Постриганя, такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона.

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, метеорологи Карпат поделились прогнозом относительно предстоящей зимы в Украине. По данным наблюдений на метеостанции Пожижевская, есть основания ожидать, что зима будет относительно теплой.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах выпал снег, и горы покрылись зимними пейзажами. Снег засыпал, в частности, горы Близница, Шпицы и Хомьяк.