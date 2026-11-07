В Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снег

В ночь на 7 ноября улицы нескольких регионов Украины погрузились в зимнюю атмосферу. Первый снег выпал в ряде областей на левобережной части страны.

Таким образом осень окончательно уступила место холодным циклонам, принеся со собой первые серьезные заморозки и белые пейзажи. OBOZ.UA собрал кадры первого снега с разных уголков страны.

Где уже выпали первые осадки

Больше всего осадков в виде первого снега зафиксировали на востоке и в центре страны. Настоящий зимний покров наблюдался в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

На Полтавщине снег начал падать еще поздним вечером, припорошив крыши домов, деревья и проезжую часть. На Харьковщине региональные автодороги и городские улицы также укрыло белым слоем.

Первыми кадрами заснеженных дорог также поделились жители Днепропетровской области.

Синоптики предупредили о возможном гололеде на автодорогах из-за непогоды. По информации Укргидрометцентра, в течение 7 ноября в Украине будет облачная погода с прояснениями.

В центральных, южных и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, который на юге и востоке страны будет сопровождаться дождем.

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