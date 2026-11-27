В Украину вернулись дети из РФ и оккупации: Зеленский поблагодарил Меланию Трамп

27 ноября в Украину вернулись девять детей с временно оккупированных территорий и из России, а также совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната. Одного из мальчиков сопровождала бабушка, которая планирует остаться на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своих Telegram-каналах. Глава государства поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за помощь и посредничество.

Бабушка и внук после возвращ... Источник: Telegram-канал Зеленского Развернуть

Эмоциональная встреча детей... Источник: Telegram-канал Зеленского Развернуть

Встреча вернувшихся детей с родителями. Источник: Telegram-канал Зеленского

Как отметил Зеленский, дети находились на временно оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья и Крыма, а также в России. Среди них – Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и самый младший, восьмилетний Артем. Вместе с ними домой вернулась Анастасия – совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната, которая нуждается в особой поддержке.

Все вернувшиеся получат необходимую помощь. Зеленский поблагодарил омбудсмена и его команду, а также всех, кто присоединился к возвращению детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Президент отметил, что с начала работы удалось вернуть уже 2875 детей. В то же время Украина продолжает искать тех, кто все еще остается в оккупации или России, чтобы вернуть их к родным.

Лубинец сообщил, что при содействии Мелании Трамп на подконтрольную Украине территорию вернулись уже 40 детей. Он также отметил вклад международной компании с украинскими корнями МХП и ее основателя и генерального директора Юрия Косюка. Отдельную благодарность омбудсмен выразил благотворительным фондам "Право на захист" и "Посмішка ЮА".

Дети, которых Украине удалось вернуть домой. Источник: Telegram-канал Лубинца

Лубинец привел несколько историй, которые показывают, через что пришлось пройти детям перед возвращением. Некоторые потеряли родителей, других разлучили с родными, а некоторые долгое время не могли воссоединиться со своими семьями.

Так, после смерти матери 16-летний парень остался на временно оккупированной территории с бабушкой. По словам омбудсмена, она применяла к подростку физическое и психологическое насилие. Он долгое время пытался уехать к сестре на подконтрольную Украине территорию, однако этому мешали бабушка и представители оккупационной службы по делам детей. Парню даже говорили, что дома его не ждут. Теперь он наконец сможет воссоединиться с сестрой.

Еще одна история касается сводных брата и сестры в возрасте 13 и 17 лет. После смерти матери в апреле 2026 года они оказались под временной опекой постороннего человека. При этом дети хотели остаться вместе и в дальнейшем жить со своей старшей сестрой по матери. Теперь они смогут быть вместе.

Дмитрий Лубинец встретил дет... Источник: Telegram-канал Лубинца Развернуть

Вернувшиеся дети получат нео... Источник: Telegram-канал Лубинца Развернуть

Еще двое мальчиков – родные братья в возрасте 16 и 17 лет – долгое время не могли вернуться к матери. После начала полномасштабного вторжения семья планировала выехать с временно оккупированной территории. Однако после обращения отца в оккупационную комендатуру на женщину начали оказывать психологическое давление и угрожать ей. В конце концов мать заставили уехать, а сыновей не отдали.

Несмотря на это, мальчики все время поддерживали связь с матерью и стремились вернуться к ней. У одного из братьев серьезные проблемы со здоровьем: он почти не ходит и нуждается в медицинском обследовании и лечении. Теперь семья сможет воссоединиться.

Лубинец также рассказал о мальчике 2018 года рождения, который не видел мать с 2022-го. Тогда ему было всего три года. Женщина отправилась в Черниговскую область, чтобы решить юридические вопросы, а сын остался с бабушкой на временно оккупированной территории. Из-за начала полномасштабной войны мать уже не смогла вернуться к нему. Теперь бабушка сопроводила внука на подконтрольную Украине территорию, где он наконец сможет увидеться с мамой.

Лубинец подчеркнул, что возвращение детей – это сложный процесс, который не ограничивается договоренностью о выезде. В каждом случае необходимо установить родственные связи, найти законных представителей, оформить опеку, подготовить документы, организовать сопровождение и определить безопасный маршрут.

Мать и ребенок снова вместе... Источник: Telegram-канал Лубинца Развернуть

Дети, вернувшиеся из оккупац... Источник: Telegram-канал Лубинца Развернуть

По поводу возвращения части детей из этой группы украинская сторона неоднократно проводила прямые переговоры. В одном из случаев договоренности длились целый год.

По словам омбудсмена, всю работу обеспечивали исключительно государственные органы Украины, в частности Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. К переговорам также подключилась американская сторона. За помощь с логистикой Лубинец поблагодарил Службу внешней разведки Украины и Службу безопасности Украины.

В целом с начала полномасштабного вторжения с временно оккупированных территорий и из России вернули 2875 украинских детей. Речь идет о тех, кто подвергся депортации, принудительному перемещению или оставался в оккупации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Верховная Рада совместно с инициативой президента Bring Kids Back UA создает постоянную платформу для народных депутатов. Она должна усилить международное взаимодействие ради возвращения украинских детей, в частности обеспечить парламентариев проверенными данными, юридической экспертизой и материалами для работы с международными партнерами.