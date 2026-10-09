В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей с детьми: подробности от МВД

В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трёх лет. Кабинет министров Украины одобрил постановление, разработанное Министерством внутренних дел во исполнение соответствующего закона.

О решении сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Facebook. По его словам, для таких водителей будут введены опознавательные знаки на автомобилях, а на парковочных площадках обустроят специальные места.

Специальные правила парковки для водителей. Источник: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia

На парковочных площадках будут обозначаться места для автомобилей водителей с детьми до трех лет. Для этого будут использоваться специальная разметка и таблички с изображением детской коляски.

По словам Выгивского, решение должно учитывать потребности семей с маленькими детьми. Министр отметил, что постановление является одним из шагов к созданию современной системы организации дорожного движения и парковки.

Основные требования

Количество специальных парковочных мест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на площадке. При этом, независимо от расчёта, там должно быть как минимум одно такое место.

Также предусмотрены требования к расположению парковочного места. Оно должно находиться не далее чем в 50 метрах от въезда на парковку.

Водители, которые обозначат автомобиль специальным опознавательным знаком, должны иметь электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

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