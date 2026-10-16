В Украине с почестями похоронили российского оккупанта: как это стало возможным. Фото

В Каменском районе Днепропетровской области похоронили Александра Оленченко, мужчину 1991 года рождения из Мордовии. При этом россиянина похоронили с почестями, как украинского Героя-спасителя, несмотря на то, что Александр не только жил и работал в России, но и с 2024 года воевал в рядах армии захватчиков против Украины.

Похороны состоялись в поселке Домоткань Верхнеднепровской общины. Об этой позорной истории рассказал известный проект"Миротворец".

Что известно о захватчике

Фото могилы Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Оленченко похоронили как пожарного-спасателя, который якобы погиб при исполнении служебных обязанностей. Поэтому "у местных жителей не возникало лишних вопросов, хотя, по информации оттуда, часть местных все-таки знала, кого на самом деле хоронят", отметили в "Миротворце".

На самом деле Александр, родившийся в Мордовии, жил и работал в российских городах Москве и Пензе. Срочную службу он проходил в 2017–2019 годах, а с 2022 года стал пожарным в МЧС в Москве.

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Уже в 2024 году Оленченко вступил в ряды оккупационной армии России в Украине.

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Он умер 13 июня этого года "во время обстрела штаба российско-оккупационных войск". Напомним, что в тот день Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков.

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

Похороны в Украине

Так или иначе, Александра опознали по остаткам ДНК, кремировали и… в итоге он оказался в Украине.

Фото Александра Оленченко. Источник: Миротворец

"Отец привез его через Беларусь и Польшу для захоронения в поселке Домоткань. На основании каких документов дали разрешение на захоронение? И сколько еще российских террористов похоронено на нашей украинской земле рядом с нашими Героями?" – спрашивают в проекте "Миротворец".

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