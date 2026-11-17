В Украине впервые проведут масштабный форум по проблемам геймблинга: о чем будут говорить

В Киеве 8 декабря пройдет форум "В центре перемен – человек" – первое в Украине событие такого масштаба, посвященное профилактике игровой зависимости, защите игроков, уменьшению вреда от незаконных азартных игр и развитию ответственного игорного бизнеса.

Событие объединит более 200 представителей государства, бизнеса, общественного сектора и экспертов. Это площадка для открытого диалога, обмена опытом и поиска решений, которые помогут совместить развитие легального игорного рынка с социальной ответственностью и защитой игроков. В центре этого диалога – человек, его безопасность и ответственность всех участников рынка. Отдельный важный фокус – борьба с незаконным гемблингом – именно этот сегмент создает наибольшие риски распространения игровой зависимости.

Игровая зависимость – проблема, последствия которой выходят за пределы жизни самого игрока. Финансовые трудности, психологические кризисы и проблемы в отношениях могут затрагивать целые семьи. В условиях полномасштабной войны и длительного стресса вопросы профилактики зависимостей, своевременного выявления рисков и доступности помощи приобретают особое значение.

В августе 2026 года Кабинет Министров Украины одобрил первую государственную Стратегию по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года. Она определяет новые подходы к профилактике, раннему выявлению рискованного игрового поведения и поддержке людей, столкнувшихся с зависимостью.

"Государственная стратегия – важный шаг, но для человека главное – иметь возможность вовремя получить помощь. Важно не только поддерживать тех, кто уже столкнулся с зависимостью, но и предотвращать ее развитие, защищать детей и молодежь, противодействовать распространению незаконных азартных игр. Мы хотим объединить государство, бизнес и общественный сектор вокруг конкретных решений, которые будут работать для людей", – отмечает Зоряна Топорецкая, глава ОО "Відповідальні рішення".

Зоряна Топорецкая. Источник: ОО "Відповідальні рішення"

В Стратегии среди проблем определена недостаточная эффективность действующих механизмов профилактики, выявления и преодоления игровой зависимости. Теперь ключевая задача – перейти к практическому воплощению запланированных изменений, чтобы люди могли своевременно получать защиту и помощь. Это требует согласованных действий государства, бизнеса и общественного сектора, а также формирования общих подходов к ответственному развитию рынка азартных игр.

"Ответственная игра должна быть не только регуляторным требованием, но и неотъемлемой частью работы легального игорного бизнеса. Для нас важно, чтобы индустрия внедряла практические механизмы защиты игроков и предотвращения игровой зависимости. В то же время эффективная защита невозможна без системного противодействия нелегальному рынку. Именно поэтому на форуме мы сосредоточим внимание на конкретных решениях, которые будут способствовать развитию прозрачной, ответственной и конкурентоспособной индустрии", – Тарас Шевченко, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса.

Тарас Шевченко. Источник: Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Развернуть

Среди ключевых вопросов форума:

каковы риски возникновения игровой зависимости и как предотвратить ее развитие;

как защитить детей, молодежь и другие уязвимые группы от негативного влияния азартных игр и их рекламы;

какие механизмы помогут обеспечить эффективную защиту игроков;

как сделать медицинскую, психологическую и социальную помощь доступнее для людей с игровой зависимостью;

какую опасность представляют незаконные азартные игры и как противодействовать нелегальному игорному бизнесу;

какой должна быть совместная ответственность государства, бизнеса и общественного сектора за снижение негативного влияния азартных игр на общество;

как обеспечить устойчивое развитие игорной индустрии, сочетая экономические интересы и социальную ответственность;

какие практики, совместные решения и точки роста могут стать основой для дальнейшего развития ответственного игорного рынка.

В форуме примут участие представители государственных институтов, народные депутаты, профильные эксперты, психологи, специалисты в сфере общественного здоровья, представители бизнеса, общественных организаций и СМИ.

Как присоединиться:

Форум "В центре перемен – человек" состоится 8 декабря в Киеве.

Время: 10:00–18:00.

Формат: офлайн и онлайн.

Организаторы: ОО "Ответственные решения" и Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться.

Мероприятие состоится в укрытии.

Примечание:

"Ответственные решения" – вновь созданная общественная организация, которая сосредоточивает свою деятельность на вопросах ответственной игры, предотвращения игровой зависимости и защиты прав игроков.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) – крупнейшая независимая саморегулируемая организация, объединяющая 7 крупнейших лицензированных операторов игровой индустрии в Украине. Цель деятельности Ассоциации – содействовать развитию легального рынка азартных игр, формированию прозрачных правил работы, повышению стандартов ответственной игры и противодействию нелегальному игорному бизнесу.