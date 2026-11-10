В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошло

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы сообщали о сильных толчках и громких звуках, похожих на взрывы или землетрясение. Некоторые очевидцы утверждали, что в их домах от вибрации открывались двери и осыпался потолок.

На данный момент официального подтверждения землетрясения нет, а причины необычного явления выясняют. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Украинцы ночью жаловались на необычные подземные толчки

Информация о необычных толчках и громких звуках, похожих на взрывы, появилась в мониторинговых и местных Telegram-каналах после 00:00 10 ноября по киевскому времени. В частности, о таких явлениях сообщали жители Бучанского района Киевской области, Глевахи, Теремков и Борщаговки, а также Житомира, Винницы и Днепра.

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В то же время в течение часа до появления этих сообщений в Киевской области не фиксировали вражеских воздушных целей. В мониторинговых каналах предположили, что звуки, которые люди восприняли как взрывы, могли быть связаны с подземными толчками.

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Самые сильные колебания, по словам очевидцев, ощущались в Винницкой области. Местные жители рассказывали, что просыпались из-за дрожания домов, а испуганные дети начинали плакать.

"Подземные толчки ощущались по всей Винницкой области, а от колебаний даже проснулись и начали плакать маленькие дети", – говорится в одном из сообщений.

Некоторые люди также сообщали, что из-за вибрации в их домах сами открывались двери и осыпался потолок. А часть жителей упомянутых городов не заметила никаких необычных явлений.

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Что стало причиной толчков

Пока нет точной информации о причинах необычных толчков и о том, имеют ли сообщения из разных населенных пунктов общее происхождение. Официального подтверждения землетруса также не поступало.

Напомним, 22 сентября произошел землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района. Толчки зафиксировали на глубине 3 км, магнитуда подземных колебаний составила 4,2 по шкале Рихтера. Специалисты зарегистрировали сейсмическое событие в 12:49 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта в Полтавской области также было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера достигла 3,2.