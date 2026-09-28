В Украине открыли уникальный фонтан Сковороды, созданный по инициативе мецената Парамонова

В Украине появился уникальный Фонтан Сковороды – четырехметровую скульптурную композицию из 20-тонного блока бразильского гранита и бронзы торжественно открыли в Белой Церкви 26 сентября. Прототип арт-объекта – рисунок самого мыслителя. Скульптуру изготовил и подарил громаде Благотворительный фонд Дениса Парамонова.

Об этом говорится на сайте Фонда.

На открытии Фонтана Сковороды присутствовали заместитель главы Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко, исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб, меценат Денис Парамонов, украинский философ и богослов Александр Филоненко, а также представитель Союза историков Белой Церкви Евгений Чернецкий.

Меценат Денис Парамонов пода... Источник: БФ Дениса Парамонова Развернуть

В Україні відкрили унікальни... Источник: БФ Дениса Парамонова Развернуть

Идея создания Фонтана Сковороды принадлежит основателю Благотворительного фонда – Денису Парамонову. Проект задумывали к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды, которое отмечали в 2022 году, однако из-за полномасштабного вторжения реализацию композиции пришлось отсрочить.

"История этого фонтана началась в 2021 году. Тогда мы обратились к скульптору, Заслуженному скульптору Украины, Александру Реве. Два года мы проектировали фонтан, еще года два мы его производили в Днепре. В общей сложности у нас пошло на этот проект 5 лет совместной работы благотворительного фонда, скульптора, мастеров, городской громады. Творчество Григория Сковороды давно нашло отклик в моем сердце. Именно поэтому я систематически и стабильно поддерживаю ряд инициатив, связанных с этим выдающимся украинским философом", – отметил меценат Денис Парамонов.

Меценат Денис Парамонов Источник: БФ Дениса Парамонова

Центральный элемент скульптурной композиции – "зерно жизни", символизирующее философскую идею Сковороды об источнике, из которого благодать одинаково доступна каждому, независимо от размера "сосуда", то есть человека, принимающего ее. Конструкция имеет нетипичное инженерное решение: только средняя часть "зерна" весит 7,5 тонны, а вся эта масса удерживается на одной точке, являющейся уникальным решением, требующим нестандартных подходов к выполнению. Для обработки гранитных элементов использовали специальный алмазный канат – вырезание зерна и основания длилось непрерывно около 30 часов. Автор работы – заслуженный художник Украины, скульптор Михаил Рева.

В Україні з’явився Фонтан Ск... Источник: БФ Дениса Парамонова Развернуть

В Україні відкрили унікальни... Источник: БФ Дениса Парамонова Развернуть

"Очень приятно, что в военное время, в такие трудные времена, находятся люди, олицетворяющие то, что будет наполнять, что будет притягивать к себе. Я уверена, что этот фонтан, обладающий глубоким философским содержанием, станет украшением города. Я уверена, что здесь всегда будет много детей, родителей. Благодарю вас, Денис Парамонов, что вы помогаете и образованию, и культуре, и медицине города, что вы находите возможность реализовывать художественные проекты. Потому что людям нужно видеть красоту, людям нужно иметь положительные эмоции в эти трудные времена", – заявила заместитель главы Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко.

В Україні відкрили унікальни... Источник: БФ Дениса Парамонова Развернуть

Создание Фонтана Сковороды стало частью проекта "Культурный_код" Благотворительного фонда Дениса Парамонова. Передавая композицию громаде, Фонд планирует сделать ее частью публичного пространства Белой Церкви и местом, связанным с культурным и философским наследием Григория Сковороды, которое станет еще одним магнитом.

"Я считаю, что этот фонтан действительно станет местом, где, в первую очередь, будут собираться наши дети. Это место станет источником перезагрузки для каждого, где мы будем получать положительные эмоции от общения друг с другом, будем смотреть там, как растут наши дети. Именно такие объекты помогают нам немного отвлечься от той обыденности, в которой мы с вами живем. Хочу поблагодарить господина Дениса Парамонова. Благодарю вас за то, что вы делаете. Я уверен, что это не последний проект в нашей громаде", – подчеркнул исполняющий обязанности городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб.

По словам представителя Союза историков Белой Церкви Евгения Чернецкого, это чудо, что этот фонтан, созданный в форме зернышка, "посажен" именно в Белой Церкви.

"Сейчас все украинские города ищут свое будущее. Это нелегкая задача, потому что мы знаем, что все города не будут такими, какими они были перед войной. И потому очень важно, что символ новой Украины как зернышко "сажается" именно в Белой Церкви. И очень важно также, что четыре сосуда фонтана – это мы с вами. И качество нашей жизни зависит от того, что нас наполняет. Один сосуд – это сосуд мышления, следующий сосуд – сосуд искусства, другой сосуд – сосуд веры и четвертый – сосуд воли. Это четыре типа людей, которые Украине сегодня нужны. Если город сильный, то в нем обязательно есть люди воли, мышления, искусства, чувства и веры", – отметил Евгений Чернецкий.

Посмотреть скульптурную композицию "Фонтан Сковороды" можно в отреконструированном сквере в микрорайоне "Песчаный". Благоустройство территории реализовали также при участии Благотворительного фонда Дениса Парамонова и его партнера – "Киевского мясокомбината".

Справка:

Благотворительный фонд Дениса Парамонова был основан 30 июля 2020 года. С этого времени Фондом реализовано более 100 проектов и программ в историко-культурной, научно-образовательной, медицинско-оздоровительной, правозащитной, социальной, духовной, физкультурно-спортивной сферах. В рамках программы ЗДОРОВЫЕ Фонд обеспечил дорогостоящим медицинским оборудованием более 800 больниц. Много внимания уделяется развитию спорта. Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова почти тысяча детей абсолютно бесплатно могут заниматься боксом, футболом, греблей или танцами. Также Фонд издал 6 книг общим тиражом 5000 экземпляров, бесплатно отправленных библиотекам Украины и за рубежом.