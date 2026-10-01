В Украине начнутся заморозки, но есть нюанс: синоптик рассказала, чего ожидать. Карта

В начале октября в Украине о...

В начале октября в Украине ожидаются первые ночные заморозки этого сезона, которые постепенно охватят все регионы. В то же время говорить об окончательном наступлении метеорологической осени пока рано, ведь днем температура воздуха будет оставаться достаточно высокой – местами столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр. По ее словам, в ближайшие дни погода станет прохладнее из-за влияния антициклона и притока воздуха с севера.

Когда и где начнутся заморозки

Несмотря на комфортную дневную температуру, в начале октября в Украине прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В четверг, 1 октября, они ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Прогноз погоди на 1 жовтня Источник: Скриншот

В пятницу, 2 октября, заморозки могут наступить в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Прогноз погоди на 2 жовтня Источник: Скриншот

В субботу, 3 октября, уже на юге страны температура на поверхности почвы может опуститься до -3 градусов.

"Такие погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам", – предупредила Скляр.

Прогноз погоди на 3 жовтня Источник: Скриншот

Наступила ли метеорологическая осень

По словам синоптика, влияние антициклона и приток более холодного воздуха с севера будут способствовать постепенному переходу к осенней погоде. Ветер в некоторых регионах также может усиливать ощущение прохлады.

"Местами скорость ветра может добавлять дискомфорта, уже не будет таких высоких температур, как в начале сентября", – отметила специалистка.

Осінь. Ілюстративне фото. Источник: Скриншот

В то же время говорить об официальном начале метеорологической осени пока рано. На данный момент о ее приближении свидетельствуют лишь постепенное похолодание и появление заморозков на поверхности почвы.

"Что касается окончательного перехода, я думаю, в ближайшее время будет зафиксирована и опубликована дата перехода", – сказала Скляр.

Напомним, что зима 2026–2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы, а самым аномально теплым месяцем, по прогнозам, станет декабрь. В то же время в январе ожидается период похолодания, во время которого в отдельных регионах Европы, в частности на востоке, возможны морозы и снегопады.

Как писал OBOZ.UA, начало октября в Украине должно было быть теплым, солнечным и преимущественно сухим. Однако в первой половине месяца не исключались заморозки.