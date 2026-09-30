В Украине ожидаются заморозки: синоптики выпустили предупреждение

В Украине в начале октября ожидаются заморозки на поверхности почвы. Опасные метеорологические явления прогнозируются в ряде областей в период с 1 по 3 октября.

Температура на поверхности почвы местами будет опускаться до 0–3° мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Где ожидаются заморозки

Ночью 1–3 октября заморозки на поверхности почвы 0–3° прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

2 октября к списку регионов добавятся Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области.

3 октября заморозки ожидаются также в южной части Украины.

Синоптики объявили желтый уровень опасности

В связи с прогнозируемыми погодными условиями объявлен I уровень опасности — желтый. По данным Укргидрометцентра, заморозки могут нанести ущерб неубранным овощам.

Поэтому хозяевам следует учесть предупреждение синоптиков и позаботиться об урожае, который еще остается на поверхности почвы.

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Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября синоптическая обстановка в Украине будет находиться под влиянием северного антициклона. Он принесет солнечную, сухую и умеренно теплую погоду практически на всю территорию страны.