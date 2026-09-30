В Украине ожидаются заморозки: синоптики выпустили предупреждение
Заморозки могут нанести ущер...
Источник: pixabay
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В Украине в начале октября ожидаются заморозки на поверхности почвы. Опасные метеорологические явления прогнозируются в ряде областей в период с 1 по 3 октября.
Температура на поверхности почвы местами будет опускаться до 0–3° мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Где ожидаются заморозки
Ночью 1–3 октября заморозки на поверхности почвы 0–3° прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.
2 октября к списку регионов добавятся Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области.
3 октября заморозки ожидаются также в южной части Украины.
Синоптики объявили желтый уровень опасности
В связи с прогнозируемыми погодными условиями объявлен I уровень опасности — желтый. По данным Укргидрометцентра, заморозки могут нанести ущерб неубранным овощам.
Поэтому хозяевам следует учесть предупреждение синоптиков и позаботиться об урожае, который еще остается на поверхности почвы.
Карта
Источник: Скриншот
Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября синоптическая обстановка в Украине будет находиться под влиянием северного антициклона. Он принесет солнечную, сухую и умеренно теплую погоду практически на всю территорию страны.
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