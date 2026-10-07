В Украине у детей погибшего военного не приняли заявления на 15 млн грн из-за "не той прописки": чем все закончилось

В Запорожской области ТЦК отказался принять заявления четырех детей погибшего военнослужащего на получение единовременной помощи в размере 15 млн грн. Причиной назвали якобы неправильную форму документов и то, что они были поданы не по месту регистрации заявителей.

Суд признал отказ незаконным и обязал ТЦК принять документы и передать их для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Истцами по делу выступили четверо детей военнослужащего, погибшего во время службы в ВСУ.

19 апреля 2026 года в их интересах были оформлены заявления на единовременную денежную помощь в связи с гибелью отца. Пакет документов через представителя ценным письмом направили в районный ТЦК и СП. Речь шла о выплате по 15 млн грн.

29 апреля ТЦК отказался принимать заявления. В центре заявили, что документы якобы составлены в произвольной форме и поданы не по надлежащему месту.

Истцы сочли такой отказ незаконным и обратились в административный суд. Они требовали отменить решение ТЦК и обязать его принять документы и передать их в областной территориальный центр для дальнейшего рассмотрения вопроса о назначении выплаты.

Позиция ТЦК и СП

ТЦК и СП возражали против иска и заявили, что документы на выплату пособия были поданы с нарушением установленной процедуры. По мнению ответчика, заявления должны были подаваться в центр по месту регистрации заявителей и быть оформлены по утвержденной форме. Поэтому ТЦК просил суд отказать в удовлетворении иска.

Позиция истцов

Истцы не согласились с аргументами ТЦК. Они подчеркивали, что закон не обязывает подавать такие заявления исключительно по месту регистрации, а обращение в данный ТЦК было связано с тем, что именно через него их отца мобилизовали. По их мнению, оснований для отказа в приеме документов не было.

Выводы суда

Суд установил, что заявления соответствовали форме, предусмотренной Порядком, утвержденным приказом Минобороны № 45. Также суд не согласился с аргументом о подаче документов "не по месту", поскольку закон не предусматривает такого основания для отказа.

Отдельно суд подчеркнул, что районный ТЦК обязан принять документы, проверить их, сформировать дело и передать его в областной ТЦК для дальнейшего рассмотрения. На данном этапе районный центр не имеет полномочий окончательно отказывать в выплате или приостанавливать рассмотрение заявлений.

Поскольку именно действия ТЦК заблокировали дальнейшее прохождение документов, суд признал обязательство центра выполнить предусмотренные процедурой действия надлежащим и эффективным способом защиты прав истцов. В результате суд пришел к выводу, что иск является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Решение суда

Запорожский окружной административный суд полностью удовлетворил иск четырех детей погибшего военнослужащего.

Суд признал незаконным отказ ТЦК и СП в принятии их заявлений на единовременную денежную помощь и обязал центр выполнить предусмотренные приказом Минобороны № 45 процедурные действия.

Кроме того, из бюджета ТЦК в пользу истцов должен быть возвращен уплаченный судебный сбор – 1064,96 грн.

Как писал OBOZ.UA, в Черниговской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного, которого обвиняют в самовольном оставлении воинской части. Обвиняемый не признал своей вины, заявив, что его мобилизация была незаконной, он не приносил присяги и не считает себя военнослужащим.