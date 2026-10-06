В Украине ТЦК отменил отсрочку и призвал студента, который не ответил на вопрос об учебном плане: чем всё закончилось

Мужчину, который учился на дневной форме обучения и имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации, призвали в армию после того, как в ТЦК возникли сомнения относительно его фактического обучения. Основанием для отмены отсрочки, в частности, стали его ответы на вопросы об образовательной программе, учебном плане и специальности.

Об этом говорится в решении Закарпатского окружного административного суда по делу № 260/5982/26, на которое обратила внимание"Судебно-юридическая газета". Суд пришел к выводу, что мужчина не терял статуса учащегося, а ТЦК не имел полномочий оценивать его успеваемость или выполнение учебного плана.

Обучение студента

Как установил суд, истец обучался по дневной форме в Бердянском профессиональном колледже Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного. Он получал образовательный уровень "младший бакалавр" по специальности "Отраслевое машиностроение".

Согласно данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, текущее получение образования мужчиной не нарушало установленной законом последовательности. На этом основании ему была предоставлена отсрочка от призыва во время мобилизации в соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сведения об отсрочке также содержались в военно-учетном документе, сформированном в приложении "Резерв+".

25 июля 2026 года комиссия, рассматривающая вопросы предоставления отсрочек от призыва, отменила отсрочку мужчины, отраженную в системе "Оберег".

В ТЦК объясняли, что в ходе проверки возникли сомнения относительно фактического получения истцом образования. По утверждению ответчика, мужчина не смог предоставить базовую информацию об образовательной программе, учебном плане, специальных дисциплинах и порядке обучения.

После этого мужчина в тот же день прошел военно-медицинскую комиссию. Его признали годным к военной службе, после чего призвали во время мобилизации и направили в воинскую часть.

26 июля приказом командира воинской части мужчину зачислили в списки личного состава и на все виды обеспечения.

Позиция сторон

Истец настаивал, что на момент призыва у него была действующая отсрочка. Он просил признать противоправными действия по его призыву, отменить приказ ТЦК в части мобилизации и направления в воинскую часть, а также отменить приказ командира воинской части о зачислении в личный состав.

Кроме того, мужчина требовал обязать воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

ТЦК возражала против иска. Ответчик отмечал, что комиссия имеет право проверять наличие оснований для отсрочки и отменять ее, если таких оснований больше нет.

Также представитель ТЦК утверждал, что приказ о призыве является актом однократного действия, который уже выполнен после зачисления мужчины в воинскую часть. По мнению ответчика, его отмена сама по себе не могла восстановить права истца.

Кроме того, ТЦК обращал внимание на то, что законодательство прямо не предусматривает увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве.

Воинская часть, в свою очередь, поясняла, что не имела юридических оснований отказывать в зачислении мужчины в личный состав, поскольку получила от ТЦК соответствующие документы. Проверять наличие или отсутствие законных оснований для мобилизации, по ее мнению, должен был именно ТЦК.

Судебная оценка

Одним из ключевых для разрешения спора стал пункт 65 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560.

Он предусматривает, что в случае утраты или изменения оснований, по которым военнообязанному была предоставлена отсрочка, комиссия может отменить или изменить свое предыдущее решение. В то же время суд обратил внимание на то, что возможность отмены отсрочки законодательство связывает именно с утратой или изменением обстоятельств, которые были основанием для ее предоставления.

Однако доказательств того, что такие обстоятельства у истца изменились, ответчик не представил. В материалах дела не было подтверждений того, что мужчина утратил статус учащегося, был отчислен из учебного заведения, переведен на другую форму обучения или по другим причинам утратил предусмотренное законом право на отсрочку.

Кроме того, ТЦК не предоставил документов учебного заведения о невыполнении мужчиной индивидуального учебного плана, прекращении обучения или утрате статуса обучающегося.

Суд отдельно рассмотрел вопрос о том, может ли ТЦК оценивать, как именно учится студент. В решении указано, что законодательство не предоставляет территориальным центрам комплектования и социальной поддержки полномочий проверять выполнение учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса.

Такие вопросы, в соответствии с законами "Об образовании" и "О высшем образовании", относятся к компетенции учебного заведения.

Поэтому заключение комиссии о нарушении истцом индивидуального учебного плана суд признал сделанным за пределами предоставленных ей полномочий и без надлежащего документального подтверждения.

Также неспособность мужчины ответить сотрудникам ТЦК на вопросы об образовательной программе, учебном плане, специальности и других обстоятельствах обучения, по мнению суда, не могла сама по себе служить основанием для отмены отсрочки.

Последствия решения

Суд подчеркнул, что в данном деле проверяется законность решения органа власти именно на момент его принятия. Поскольку на момент мобилизации у мужчины была действующая отсрочка от призыва, суд пришел к выводу, что приказ о его мобилизации не соответствовал критерию законности.

Суд также отклонил аргументы о том, что приказ уже выполнен и поэтому его отмена не может быть надлежащим средством защиты. Хотя акт индивидуального действия после его исполнения фактически исчерпывает свое действие, это не лишает человека права обжаловать его в суде, если таким решением были непосредственно нарушены его права и законные интересы.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о том, что делать с приобретенным мужчиной статусом военнослужащего после отмены приказа о мобилизации.

Суд признал, что Закон "О воинской обязанности и военной службе" прямо не предусматривает такого отдельного основания для увольнения, как незаконная мобилизация. В то же время в данном деле прохождение военной службы стало непосредственным следствием приказа о мобилизации, который суд признал противоправным.

Поэтому для эффективной защиты и полного восстановления нарушенного права суд пришел к выводу о необходимости обязать воинскую часть в лице ее командира принять решение об увольнении истца с военной службы и исключении его из списков личного состава.

Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК от 25 июля 2026 года № М398 в части призыва истца во время мобилизации и направления его для прохождения службы в воинскую часть.

Также суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части от 26 июля 2026 года № 211/нст в части зачисления мужчины в списки личного состава.

Воинскую часть обязали принять решение об увольнении истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

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