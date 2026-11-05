В Украине стартовал Второй национальный конкурс народного искусства для художников: как получить годовую стипендию

Первого ноября начался прием заявок на Второй национальный конкурс народного искусства для молодых художников "Полесская сказка".

Проект инициирован Всеукраинской культурной платформой "Полесская сказка" совместно с Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры. Об этом говорится на официальном сайте культурной платформы.

Прием заявок на Второй нацио... Источник: Культурная платформа "Поліська Казка" Развернуть

"Мы с радостью сообщаем, что "Полесская сказка" возвращается! В прошлом году мы учредили Национальный конкурс народного искусства для молодых художников и очень надеялись, что он станет новой культурной традицией, которой с нетерпением будут ждать как молодые талантливые художники, так и люди, интересующиеся нашей культурой.

Мы благодарим Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры за прочное партнерство и хотим сообщить, что в этом году готовим еще больше приятных сюрпризов для участников. Тема неизменна – Полесская сказка. Поэтому вдохновляйтесь наследием известных украинских народных художников и создавайте собственные современные интерпретации", – рассказывает Маргарита Бондарева, основательница Всеукраинской культурной платформы "Полесская сказка".

Первый Национальный конкурс народного искусства "Поліська Казка" состоялся в 2025 году. Работы финалистов конкурса экспонировались в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры рядом с произведениями всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Победители первого конкурса получили годовые стипендии, которые позволили им больше времени посвящать творчеству, развивать собственные художественные практики и реализовывать новые проекты.

"Когда мы учреждали первый конкурс, нашей главной целью была финансовая поддержка молодых украинских художников. Но результаты превзошли наши ожидания. Мы получили более 1000 заявок и увидели, сколько в Украине талантливых молодых людей, которые стремятся творить и развиваться. Мы почувствовали острую потребность творческой молодежи в стабильной поддержке. И мы оказываем ее уже второй год подряд, надеюсь, так будет и дальше.

Для нас важно не просто отметить лучших, а дать молодым художникам возможность заниматься творчеством.

Мы хотим, чтобы украинское народное искусство развивалось, чтобы появлялись новые имена, которые со временем узнает весь мир. И второй конкурс – это еще один шаг к этой цели", – отмечает Маргарита Бондарева.

К участию во втором Национальном конкурсе приглашают как профессиональных художников, так и любителей в возрасте от 16 до 30 лет.

Победители будут получать ежемесячные стипендии в течение года.

В профессиональной категории отметят три работы:

I место – 25 000 грн в месяц;

II место – 20 000 грн в месяц;

III место – 15 000 грн в месяц.

В любительской категории победитель будет получать стипендию в размере 25 000 грн в месяц в течение года.

Организаторы предлагают участникам переосмыслить традиционное народное творчество и представить его в современной интерпретации – через наивное искусство, региональный фольклор, мифологию и традиционную символику.

На конкурс принимают фантазийные работы: удивительные миры, фантастических зверей и птиц, образы героев легенд и сказок, а также любые другие авторские интерпретации.

Определение победителей будет проходить в два этапа – путем народного голосования и по решению профессионального жюри.

Подать заявку на конкурс можно по этой ссылке.

Прием заявок продлится по 31 января 2027 года включительно.

Справка

"Поліська Казка" – Всеукраинская культурная платформа, созданная с целью поддержки украинских художников, развития и популяризации современного народного искусства в Украине и за рубежом.

Среди основных направлений деятельности платформы – проведение Национального конкурса народного искусства для молодых художников, организация выставок, художественных мероприятий, арт-классов и благотворительных инициатив.