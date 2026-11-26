В Украине расширили медицинские гарантии для военных, ветеранов и освобожденных из плена: что изменилось

В Украине заработали обновленные правила медицинской помощи для военнослужащих, ветеранов и граждан, освобожденных из плена. Для них государство расширило доступ к бесплатному лечению, реабилитации и современному протезированию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что соответствующие изменения вступили в силу 24 ноября 2026 года и вводятся в действие на основании положения Закона Украины №4954-IX.

"Новые нормы должны сделать путь восстановления более последовательным: от лечения – к реабилитации, протезированию и возвращению к повседневной жизни. Конкретные виды и объем помощи будут определяться индивидуально, с учетом медицинских потребностей человека", – подчеркнули в ведомстве.

Что изменилось

Реабилитация военнослужащих может длиться дольше одного курса

В Минобороны отмечают, что реабилитационная помощь должна учитывать специфику военной службы и последствия пребывания в плену. Если человеку нужна периодическая поддерживающая реабилитация, ее можно продлить в рамках долгосрочного реабилитационного периода.

Это важно для тех, кому одного курса недостаточно, чтобы восстановить подвижность, физическую выносливость или навыки, необходимые в повседневной жизни. Объем помощи будут определять в соответствии с потребностями человека.

"Возвращение из плена – это начало длительного восстановления. Помощь должна соответствовать реальному состоянию здоровья человека и продолжаться столько, сколько потребуется. Новые гарантии позволяют продолжать реабилитацию и получить больше времени на восстановление", – говорит заместитель министра обороны Любовь Галан.

Лечение и реабилитация военнослужащих – за счет государства

Военнослужащие, в частности иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта, будут иметь право на лечение и реабилитацию в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях всех форм собственности и подчинения.

При этом медицинская помощь будет предоставляться им на равных условиях и в полном объеме за счет государственного бюджета.

Гарантия также распространяется на определенные законом категории ветеранов и людей, вернувшихся из плена и проходящих лечение или реабилитацию после увольнения с военной службы.

Протезирование для военных как часть реабилитации

Упомянутый выше закон предусматривает обеспечение необходимыми вспомогательными средствами реабилитации, в частности протезами и ортезами. Протезы и ортезы повышенной функциональности будут предоставлять при индивидуальной потребности, определенной по результатам оценки.

Военнослужащие, получившие травму или заболевание вследствие боевых действий или пребывания в плену, смогут самостоятельно приобрести необходимые средства реабилитации и получить компенсацию их стоимости. Порядок компенсации должен установить Кабмин.

Выбирать протезиста-ортезиста и предприятие для протезирования или ортезирования можно в соответствии с медицинскими назначениями.

Медосмотр перед возвращением в часть

После лечения или реабилитации военнослужащий перед возвращением в воинскую часть должен пройти медицинский осмотр для определения годности к службе. При наличии показаний также будут определять необходимость дальнейшего стационарного лечения или отпуска для лечения.

Учреждение здравоохранения или реабилитационное учреждение должны организовать военно-врачебную экспертизу до завершения лечения или реабилитации. Выписать военнослужащего в часть без решения ВВК о годности к службе нельзя.

Улучшенное питание во время восстановления

Военнослужащих будут обеспечивать улучшенным питанием во время лечения и реабилитации. Аналогичная гарантия предусмотрена для определенных законом категорий ветеранов и людей, освобожденных из плена, которые после увольнения с военной службы проходят лечение или реабилитацию.

Питание будет финансироваться из государственного бюджета в соответствии с установленными стандартами, отметили в МО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве хирурги провели сложную реконструктивную операцию 35-летнему защитнику, потерявшему пальцы кисти во время обороны Украины. Чтобы восстановить функциональность руки и вернуть мужчине возможность полноценно захватывать предметы, медики пересадили ему палец со стопы.