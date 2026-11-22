В Украине обсуждают ограничения для абитуриентов мобилизационного возраста: что известно

Студенты во время занятий в...

В Украине обсуждают юридическую возможность ограничить поступление в учреждения высшего образования для мужчин мобилизационного возраста. При этом этот вопрос не касается права на отсрочку тех, кто уже учится.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному. Он пояснил, что для введения ограничений придется менять законодательство о мобилизации, поскольку этот вопрос касается не только образования, но и прав граждан.

Почему заговорили об ограничениях для студентов

После начала полномасштабного вторжения России количество мужчин старше 25 лет, поступающих в учебные заведения, существенно увеличилось. Больше всего таких абитуриентов было в 2024 году – более 100 тысяч, рассказал Андрей Бутенко.

В отдельных частных учебных заведениях эта тенденция была особенно заметной: доля студентов старше 25 лет достигала 90%.

В то же время министр отметил, что многие мужчины действительно учатся. Чтобы выявлять случаи формального получения образования, Министерство образования и науки совместно с Государственной службой качества образования проверяет посещаемость занятий и выполнение учебных планов.

По результатам проверок с 2025 года из-за невыполнения учебных планов из учебных заведений отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет.

Могут ли изменить условия получения отсрочки

В Минобороны и других государственных ведомствах рассматривают возможность пересмотра законодательных оснований для предоставления отсрочки из-за обучения, рассказал Андрей Бутенко.

По словам министра, для этого нужно внести изменения в законодательство о мобилизации.

"Юридически это возможно через изменения в законодательство о мобилизации, чтобы изменить право на получение отсрочки вследствие образования. Впрочем, этот вопрос уже не об образовании, а о правах гражданина. Эта дискуссия продолжается и в Минобороны, и в других ведомствах", – отметил Бутенко.

Среди рассматриваемых вариантов – введение возрастных ограничений на получение отсрочки. При этом Бутенко не уточнил, поддерживает ли такое предложение. По его словам, оценить его можно будет только после ознакомления со всеми положениями соответствующего законопроекта.

Пока неизвестно, кого именно могут затронуть новые правила и когда их могут ввести.

Кто может получить отсрочку по действующим правилам

По состоянию на 22 ноября 2026 года условия предоставления отсрочки студентам остаются неизменными.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", при соблюдении установленных законодательством условий отсрочку могут получить:

студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования, чем ранее полученный;

аспиранты, которые учатся по дневной или дуальной форме;

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Для студентов важным условием является соблюдение последовательности получения образования. Повторное обучение на том же образовательном уровне само по себе не дает оснований для отсрочки.

При этом возраст старше 25 лет не означает автоматической утраты права на нее. Определяющим остается соблюдение установленных законом требований к обучению.

В настоящее время действующие правила предоставления отсрочки студентам остаются без изменений. Для введения новых ограничений необходимо принять соответствующие изменения в законодательство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Закарпатье мобилизовали 50-летнего студента, у которого была оформлена отсрочка от призыва. Мужчина обжаловал действия ТЦК в суде, требуя признать мобилизацию незаконной.