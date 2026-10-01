В Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавались

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины в течение сентября выявил, что на онлайн-платформах продавалось более 400 наименований книг, выпущенных издательствами государства-агрессора России и Республики Беларусь. В настоящее время продажа большинства из этих изданий уже прекращена.

Об этом 30 сентября сообщили на сайте Госкомтелерадио. Там отметили, что Комитет продолжает очищать украинский сегмент сети Интернет от российской и беларуской издательской продукции, распространение которой запрещено статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле".

Где продавали запрещенные книги

Большинство из этих коммерческих предложений были незаконно размещены на украинских маркетплейсах. Российские и белорусские книги распространяли продавцы "Книжная сокровищница" и Kroshka на маркетплейсе Prom.ua, а также IBOOKS и KingsBook на маркетплейсе ROZETKA.UA.

Представители Госкомтелерадио связались с администрациями указанных онлайн-площадок, после чего выявленные товарные позиции были оперативно удалены, а продавцам было направлено предупреждение об ответственности за деятельность в издательском деле с нарушением требований украинского законодательства.

Всем остальным субъектам электронной коммерции были направлены письма с требованием самостоятельно удалить со своих ресурсов запрещенные товары.

"По истечении сроков, отведенных на устранение правонарушений, и в случае отсутствия надлежащей реакции Госкомтелерадио инициирует вопрос об ограничении доступа к соответствующим веб-сайтам технически возможным способом для поставщиков соответствующих электронных коммуникационных услуг", – говорится в сообщении.

Всего с апреля 2024 года было прекращено распространение около 13 тысяч наименований издательской продукции России и Беларуси, противоправно размещенной продавцами на маркетплейсах Prom.ua, ROZETKA.UA и других веб-ресурсах.

В Госкомтелерадио в очередной раз призвали всех субъектов издательского дела работать исключительно в рамках правового поля Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российский удар по фулфилмент-центру "Новой почты" в Святопетровском уничтожил книжные запасы издательств и книжных магазинов на сумму не менее 99 млн грн, а отдельные компании потеряли большую часть или даже всю свою продукцию. Только Readeat сообщила о более чем 60 тыс. уничтоженных книг и 26 млн грн убытков, тогда как общие убытки всей украинской книжной отрасли от российских атак за лето оцениваются как минимум в 1,4 млрд грн.