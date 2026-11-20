В Украине на выходных ударит мороз: синоптики дали подробный прогноз

В Украине на выходных ожидается заметное изменение погоды. В субботу, 21 ноября, в большинстве областей пройдут дожди, а температура днем местами достигнет +15 градусов.

Уже в воскресенье, 22 ноября, ночью в отдельных регионах возможны морозы, а дождь местами сменится мокрым снегом. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентр.

Погода на 21 ноября

В первый день выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно дождливая. Прохладнее всего будет на западе и севере, а теплее всего – на юге и востоке.

На севере страны ночью температура воздуха составит +2 – +4 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +6 – +8. В большинстве районов ожидаются дожди, небо будет преимущественно облачным.

В западных областях ночью прогнозируют +2 – +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 – +9. Будет преобладать облачная погода с дождями.

В центральной части Украины ночная температура составит +5 – +7 градусов, а днем потеплеет до +11 – +13. Местами пройдут дожди, однако кое-где облака рассеются и выглянет солнце.

На востоке ночью ожидается +6 – +8 градусов, днем – от +8 до +10. В большинстве районов будет облачно и дождливо, однако местами возможны солнечные прояснения.

На юге будет теплее всего. Ночью температура опустится до +9 – +11 градусов, а днем достигнет +13 – +15. Прогнозируется облачность с прояснениями и периодическим появлением солнца. Дожди возможны на юге Крыма.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Погода на 22 ноября

В воскресенье в ряде регионов температура снизится, местами ниже нуля. В северных, западных и центральных областях возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

На севере Украины ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до 0 – +2 градусов, а местами – до +2 – +4. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, хотя местами возможны прояснения.

В западных областях ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а в отдельных районах – снижение температуры до 0 – -2. Днем воздух прогреется до +2 – +4 градусов, местами – до +3 – +5. Местами пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В центральной части страны ночная температура составит от -1 до +1 градуса, местами – около 0 – -2. Днем прогнозируют +2 – +4 градуса, а в отдельных районах – до +4 – +6. Будет преобладать облачная погода, однако возможны солнечные прояснения. Местами не обойдется без осадков.

На востоке Украины ночью температура воздуха составит +2 – +4 градуса, а местами – +3 – +5. В дневные часы ожидается такая же температура или до +5 – +7 градусов. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями, а на востоке и юго-востоке местами пройдут дожди.

На юге ночью столбики термометров покажут +4 – +6 градусов. Днем температура останется в этих пределах, местами повысится до +5 – +7. Будет преобладать солнечная погода или переменная облачность. Теплее всего будет на юге Крыма: там ночью прогнозируют +7 – +9 градусов, а днем в пределах +8 – +10. В Крыму возможны дожди.

Карта. Источник: Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZ.UA, накануне синоптик Наталка Диденко сообщила, что с 22 ноября в Украину придет похолодание. Уже 20 ноября территория страны окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов. Ожидаются осадки, сильные порывы ветра и плотная облачность.