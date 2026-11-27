В Украине на выходных ударят морозы: где будет до минус 8. Карта

В Украине в последние выходные осени, 28 и 29 ноября, ожидается морозная погода. В большинстве областей температура воздуха останется минусовой даже днем, местами столбики термометров опустятся до -7 градусов. В отдельных регионах прогнозируют небольшой снег и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. В субботу в большинстве областей будет преобладать облачная погода, а в воскресенье в отдельных регионах выглянет солнце.

Погода в Украине 28 ноября

В субботу в западных областях температура воздуха ночью составит от -6 до +1 градуса, днем – от -6 до -1 градуса. Исключением станет Закарпатье, где в течение суток прогнозируют +1...+3 градуса. На Прикарпатье и Буковине ожидается небольшой снег.

В северных регионах ночью столбики термометров покажут -5...-2 градуса, днем – -6...-1 градус. Будет преобладать облачная погода без осадков.

В центральных областях ночная температура будет колебаться от -5 до -1 градуса, дневная – от -7 до -2 градусов. Самые сильные дневные морозы прогнозируют в Винницкой области.

На востоке страны ночью ожидается -5...-3 градуса, днем – -5...-1 градус. Осадков синоптики не прогнозируют.

На юге температура воздуха ночью составит от -3 до +4 градусов, днем – от -5 до +2 градусов. Теплее всего будет в временно оккупированном Крыму, где ночью прогнозируют +5...+7 градусов, днем – +3...+5 градусов. На полуострове ожидается дождь.

В Киеве в течение суток прогнозируют от 2 до 4 градусов мороза. Будет облачно, без осадков.

Погода в Украине 28 ноября. Источник: Скриншот

Погода в Украине 29 ноября

В воскресенье в ряде регионов похолодание усилится. В западных областях ночью прогнозируют -6...-2 градуса, днем – -7...-2 градуса. Холоднее всего будет во Львовской области и на Прикарпатье, где дневная температура опустится до -7 градусов. На Закарпатье днем ожидается от -1 до +1 градуса.

На севере страны ночью столбики термометров покажут -6...-2 градуса, днем – -6...-1 градус. Местами прогнозируют солнечную погоду.

В центральных областях ночная температура составит -7...-1 градус, дневная – -6...-1 градус. Самые сильные ночные морозы ожидаются в Полтавской области.

На востоке Украины ночью местами прогнозируют от 3 до 6 градусов мороза, днем температура будет колебаться в пределах -5...-3 градусов.

Заметно похолодает и в южных регионах. Ночью ожидается от -5 до +1 градуса, днем – от -4 до +1 градуса. Во временно оккупированном Крыму ночью прогнозируют 0...+2 градуса, днем – до 2 градусов мороза.

В Киеве в воскресенье будет солнечно и без осадков. Ночью температура воздуха составит -4...-2 градуса, днем – -3...-1 градус.

Погода в Украине 29 ноября. Источник: Скриншот

Напомним, по предварительным прогнозам синоптиков, зима 2026–2027 годов в Украине будет теплее климатической нормы на 1,5–2 градуса. В то же время это не исключает периодов резкого похолодания.

Как писал OBOZ.UA, 23 ноября в Карпатах установилась настоящая зимняя погода. На горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -11 градусов, шел снег, а скорость северо-восточного ветра достигала 5 м/с.