В Украине некоторым военным разрешат служить по месту жительства: кого это касается

В Украине военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности. Соответствующее решение должно облегчить таким защитникам возможность участвовать в воспитании и уходе за детьми.

Об этом сообщили в Офисе Военного омбудсмана. По результатам обращения учреждения Главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 года принял решение, согласно которому командующим видами и родами войск, а также руководителям органов военного управления поручили неукоснительно соблюдать установленные правила при рассмотрении рапортов о перемещении по семейным обстоятельствам.

Кого касается решение и как будет происходить перевод

Речь идет о военнослужащих, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Их смогут переводить на равнозначные или нижестоящие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту проживания детей или в ближайшей возможной местности.

Pexels То есть возможность перевода будет зависеть также от наличия соответствующих должностей и кадровой ситуации в подразделениях.

В Офисе Военного омбудсмана отметили, что это позволит военнослужащим, у которых есть дети с инвалидностью, активнее участвовать в их жизни и заботиться о них.

Публикация Офиса Военного ом... Источник: Скриншот Развернуть

Кого еще могут коснуться изменения

Аналогичные обращения с просьбой разрешить проходить службу ближе к месту проживания детей Офис Военного омбудсмена направил также в Государственную пограничную службу Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.

В настоящее время в учреждении ожидают, что эти структуры также примут решение для урегулирования соответствующего вопроса.

Напомним, право на отсрочку от мобилизации и право на увольнение с военной службы регулируются разными нормами законодательства. Среди предусмотренных законом оснований для увольнения есть воспитание ребенка с инвалидностью.

Как писал OBOZ.UA, в Украине обсуждали возможные изменения правил предоставления отсрочки от мобилизации для семей людей с инвалидностью. В частности, предлагалось пересмотреть условия ее получения для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.