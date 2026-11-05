В Украине мужчинам 25–60 лет изменили правила переосвидетельствования инвалидности: кого касаются нововведения

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которые не прошли повторный осмотр, во время военного положения могут воспользоваться специальными правилами переноса оценки. Ранее действовало ограничение, не позволявшее отложить переосвидетельствование даже при наличии соответствующих нарушений здоровья.

Речь идет о мужчинах, которым инвалидность с установленным сроком повторного осмотра была установлена медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) по прежним правилам и которые не проходили переосвидетельствование во время военного положения. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Что известно

Изменения зафиксированы в постановлении Кабмина от 28 октября 2026 года № 1359, которым внесены изменения в постановление № 1338 об оценке повседневного функционирования человека (ЕКОПФО).

После ликвидации МСЭК законодательство определило сроки повторной оценки для мужчин, не прошедших переосвидетельствование во время военного положения. Лица в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, которым был указан срок повторного осмотра, должны были пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Также в постановлении № 1338 были прописаны исключения для лиц, которых невозможно направить на оценку. Это касалось людей, проживающих на территориях боевых действий или временной оккупации, а также лиц с определенными тяжелыми нарушениями функций организма.

Для таких категорий оценка могла переноситься на период после прекращения или отмены военного положения.

Однако мужчины в возрасте 25–60 лет со II или III группой инвалидности и установленным сроком повторного осмотра были прямо исключены из этого механизма. То есть даже при тяжелых нарушениях здоровья они не могли воспользоваться соответствующим переносом оценки.

Теперь мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности, у которых имеются нарушения функций организма, предусмотренные постановлением, могут подпадать под специальные правила переноса повторной оценки.

Речь идет о людях, которые:

из-за нарушений функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

не слышат, не разговаривают или не видят на один или оба глаза;

не имеют глаза, конечности, кисти руки, стопы ноги или одного из парных органов;

имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства;

имеют церебральный паралич или другие паралитические синдромы;

имеют инвалидность с детства.

Кого касается нововведение

Нововведение касается мужчин, которые соответствуют условиям:

им от 25 до 60 лет и им установлена II или III группа инвалидности;

инвалидность с установленным сроком повторного осмотра была установлена МСЭК по прежним правилам;

срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, но человек не проходил его в соответствии с особым порядком, предусмотренным постановлением КМУ № 225;

у человека есть нарушения здоровья или другие основания, прямо определенные соответствующим перечнем постановления № 1338.

Ранее OBOZ.UA сообщал о мобилизации мужчин 50+: кого могут призвать в Украине. Так, получить повестки могут военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными и не имеющие оформленной отсрочки или бронирования. И мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву на общих основаниях, особых условий для этой возрастной категории законодательством не предусмотрено.