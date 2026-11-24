В Украине мужчину мобилизовали за один день, он обратился в суд: чем все закончилось

В Украине мужчину признали годным к военной службе и мобилизовали 14 ноября 2025 года, несмотря на наличие у него хронического вирусного заболевания. Он заявил, что медицинский осмотр провели с нарушениями, а полноценно обследовать его не успели.

Мужчина требовал отменить постановление военно-врачебной комиссии и приказ о призыве. Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, пишет Судово-юридична газета.

Почему мужчина оспорил мобилизацию

По словам истца, во время прохождения ВЛК его не осмотрели все необходимые врачи, не позволили предоставить медицинские документы и не направили на дополнительные исследования. Также он утверждал, что не учли его хроническое вирусное заболевание.

Представитель мужчины заявлял, что медосмотр якобы проводили под угрозой физического насилия, а сам истец на тот момент уже находился в воинской части. По факту вероятного незаконного лишения свободы подали заявление в полицию.

Кроме того, в карточке медицинского осмотра не было личной подписи мужчины. В то же время ответчик подчеркивал, что тот мог обжаловать заключение в ВЛК более высокого уровня, но не воспользовался такой возможностью.

Что суд установил после проверки медицинских документов

Суд выяснил, что в карточке были зафиксированы осмотры семью врачами: терапевтом, хирургом, невропатологом, офтальмологом, отоларингологом, психиатром и стоматологом. Документ содержал даты обследований и подписи медиков.

Также в нем указали результаты лабораторных исследований, в частности анализов крови на ВИЧ и гепатиты, а также флюорографии. Поэтому суд не увидел подтверждений утверждению, что медицинский осмотр фактически не проводили.

Наличие хронического вирусного заболевания также было зафиксировано в медицинских документах. Однако суд подчеркнул, что не уполномочен самостоятельно определять, является ли такой диагноз препятствием для военной службы.

Является ли отсутствие подписи основанием для отмены заключения ВЛК

Суд подтвердил, что в карточке действительно не было личной подписи мужчины в разделе, где он должен был заверить полноту и достоверность предоставленной информации о состоянии здоровья.

Однако это обстоятельство признали недостатком оформления документа. Само по себе отсутствие подписи суд не расценил как доказательство того, что медосмотр не проводился или заключение ВЛК было неправильным.

Истец также не доказал, что из-за этого не учли конкретные медицинские документы или результаты исследований, которые могли повлиять на определение годности.

Почему суд упомянул об обжаловании заключения ВЛК

Отдельно суд обратил внимание на предусмотренный Положением № 402 порядок обжалования постановлений военно-врачебных комиссий. В случае несогласия с заключением внештатной ВЛК человек должен обратиться в комиссию более высокого уровня.

ВЛК региона и Центральная военно-врачебная комиссия могут пересматривать и отменять решения подчиненных комиссий, а также назначать контрольное обследование.

Мужчина не обращался с жалобой в эти органы и не требовал повторного медицинского осмотра. Суд определил несоблюдение этой процедуры как отдельное основание для отказа в иске.

Также суд подчеркнул, что административные суды могут проверять законность процедуры проведения ВЛК, но не могут самостоятельно устанавливать диагнозы или переоценивать медицинские заключения врачей.

Чем завершилось судебное разбирательство

Николаевский окружной административный суд по делу № 400/1797/26 не нашел оснований для отмены постановления ВЛК о пригодности мужчины к военной службе.

Поскольку требование об отмене приказа о мобилизации основывалось на якобы незаконности заключения комиссии, суд отказал и в этой части иска.

Таким образом, мужчина проиграл дело. Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, на Полтавщине суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который почти четыре года находился в СОЧ. Мужчина добровольно обратился в прокуратуру и заявил о желании вернуться в армию.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье суд признал незаконной мобилизацию 50-летнего студента, у которого была действующая отсрочка от призыва. Мужчину мобилизовали в июле 2026 года, несмотря на наличие соответствующих сведений в приложении "Резерв+".