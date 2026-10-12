В Украине мужчина изобрел устройство для очистки дымоходов и подал заявку на патент: как работает эта разработка. Фото и видео

Житель Хмельницкой области изобрел уникальное устройство для чистки дымоходов. Степень очистки, которую обеспечивает это устройство, по словам изобретателя, недостижима для других устройств.

Сейчас мужчина собирается запатентовать изобретение. О принципах его работы изобретатель рассказал изданию "Суспільне Хмельницький".

Что известно об изобретении и принципах его работы

Об изобретении устройства для очистки дымоходов от сажи с использованием новых принципов работы заявил Сергей Любицкий из села Клубовка в Хмельницкой области. Мужчина уверяет: его изобретение отличается от всех существующих устройств для чистки сажи.

Придумал он его еще четыре года назад. А в этом году Сергей Любицкий решил запатентовать свое изобретение.

"Сажу нужно чистить весной, профилактику проводить ежегодно, потому что если заложит, то уже не почистишь, придется лезть руками. Таких роторов, как у меня, априори нет. Это я придумал и все. Новизна в том, что это не "крыльчатка". Крыльчатка сглаживает, она не черпает, она не вынимает. То, что она может, она чуть-чуть протянет, покажет, что вроде бы сажа уходит. Она не вычерпает ее. А здесь, как ложками, она черпает, вычерпывает сажу мощно", – объясняет особенность своего изобретения автор.

Сергей Любицкий рассказал о... Источник: Суспильне Хмельницкий Развернуть

Сергей рассказал, что идея зародилась после просмотра в сети видеороликов о чистке сажи. Именно тогда, признается мужчина, ему бросились в глаза недостатки в принципе работы существующих устройств.

"Во-первых, сажа будет сыпаться за воротник, потому что она летит вверх, во-вторых, будет перегреваться болгарка, так как на нее будет сыпаться вся сажа. А если заклеить скотчем вентиляционные отверстия, то она сгорит от перегрева", – поделился своими мыслями мужчина.

Все эти недостатки в его устройстве удалось устранить, уверяет изобретатель. Ведь оно выдувает сажу вбок, а значит – процесс становится значительно чище.

"Когда ты запускаешь машинку, процесс уже запущен. И она выдувает сажу с помощью вакуума. А когда двигаешь дверцей топки, раздается такой звук, как будто создаешь вакуумную пробку. Поднимается еще и сажа из каналов", – говорит Сергей журналистам.

Изобретатель использует то,... Источник: Суспильне Хмельницкий Развернуть

Сергей Любицкий отметил, что металл для своих конструкций выбирает из самых легких, чтобы не утяжелять конструкцию. Делает все из подручных материалов.

"Эти трубочки сделаны из поручня кровати. Еще часть – из карниза. Кажется, взял из арматуры: нагнул, приварил – и все. Нет. Все должно быть по-человечески. Людям работать, людям таскать это", – наглядно демонстрирует изобретатель.

По словам мужчины, сейчас изготавливать устройства ему помогает друг. Однако в планах – расширять производство.

"Возможно, еще поработаю на благо экономики страны, если Бог даст. Запатентуют – тогда откроюсь. Пока не хватает сварщика, не хватает слесаря, не хватает чертежника. Обязательно нужен специалист по роторам, которого я обучу", – перечисляет Любицкий.

Сергей стремится наладить ма... Источник: Суспильне Хмельницкий Развернуть

Около десятка таких устройств, как отметил Сергей, нашли своих владельцев. На изготовление одного уходит три–четыре дня.

"Ну, изобретателем я себя раньше не считал. Получается, что я изобретатель. Я искал, как его сделать, я его сделал, я компоновал материалы, подбирал. Куча испорченного материала, куча брака. И это было за последние деньги", – говорит Сергей.

Изобретатель рассказал, что за 4 года работы с помощью своего изобретения прочистил более трех тысяч дымоходов в Изяславской и Белогорской громадах. Сейчас у него есть еще одна новая техническая идея.

"Тройная крыльчатка – это моя техническая идея. Да, я хочу ее реализовать. Я уже в ближайшее время буду тестировать все это в закрытом диффузоре", – делится он своими планами.

Поиск новых технических реше... Источник: Суспильне Хмельницкий Развернуть

В настоящее время изобретенное Сергеем Любицким устройство работает от электросети. Но мужчина планирует сделать его автономным.

"На базе бензопилы, ну, кстати, это легко придумать. Например, во время отключений света, чтобы было что-то. Нет света – ты поставил, включил, запустил. Пусть работает", – говорит мужчина.

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