В Украине мужчина объявил себя невоеннообязанным через нотариуса: дело дошло до суда

Мужчина составил в присутствии нотариуса документ о том, что он не военнообязанный, отправил его руководителю ТЦК, а позже решил оспорить в суде полученную повестку.

Однако такой шаг не освободил его от службы, и Суд объяснил истцу, почему нотариально заверенное "уведомление" не освобождает от воинского учета. Об этом рассказала Судебно-юридическая газета.

Что известно

В присутствии частного нотариуса гражданин составил и подписал документ, который называется "Уведомление о правосубъектности, об отсутствии правового статуса "военнообязанный" и о невозможности участия в боевых действиях", рассчитывая, что это освободит его от мобилизации.

После этого он отправил документ заказным письмом на имя начальника районного ТЦК и СП. Согласно материалам дела, уведомление было вручено адресату 22 мая 2025 года.

По мнению истца, после такого уведомления ТЦК уже не имел законных оснований считать его военнообязанным и мобилизовать.

Однако в реестре "Оберіг" указывалось, что мужчина состоял на воинском учете.

В декабре 2025 года через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов истцу сформировали повестку с вызовом на 13 января 2026 года для уточнения военно-учетных данных и отправили ее по почте. Гражданин подтвердил в иске, что получил ее 30 декабря 2025 года, однако по вызову не явился.

ТЦК внес сведения о нарушении правил воинского учета в реестр "Оберіг", а затем направил электронное обращение в органы Национальной полиции о необходимости доставить мужчину в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении.

Обращение в суд

После этого истец обратился в суд, где потребовал признать незаконными действия руководителя ТЦК по его оповещению. Свои действия он аргументировал тем, что собственноручно составил документ об отсутствии у него статуса военнообязанного, подписал его в присутствии нотариуса и направил руководителю ТЦК.

Однако суд прямо указал, что такое "Уведомление о правосубъектности" не дает права на отсрочку от призыва во время мобилизации и не является основанием для исключения истца из реестра военнообязанных.

Таким образом, Харьковский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

Что постановил апелляционный суд

Истец обжаловал решение. Помимо доводов о якобы отсутствующем у него военно-учетном статусе и ненадлежащей повестке, он заявлял о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Апелляционный суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда по этому делу. Отмечается, что право на отсрочку необходимо реализовать путем предусмотренных законом действий и оформления уполномоченным органом.

В описанном случае у истца не было бронирования или отсрочки от мобилизации. Его собственноручно написанное уведомление не могло заменить законных оснований для освобождения от соответствующих обязанностей.

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений.

"Заверенная нотариусом подпись подтверждает авторство заявления, но не создает права на отсрочку, не прекращает воинскую обязанность и не исключает человека из реестра военнообязанных", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Черкасский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Мужчина пытался оспорить заключение военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе в определенных подразделениях, несмотря на диагноз "эпилепсия". Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска и решил, что с заключением медкомиссии все в порядке.