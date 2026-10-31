В Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью ради выезда за границу и поплатился: чем все закончилось

В Одесской области правоохранители пресекли попытку пересечения границы военнослужащим. Штаб-сержант, служивший инспектором пограничной службы, решил уволиться из армии во время действия военного положения и выехать в Молдову.

Для реализации плана в начале февраля 2025 года он обратился к женщине с инвалидностью II группы с предложением заключить фиктивный брак, но суд поломал его планы. Об этом говорится в приговоре Измаильского городского районного суда Одесской области.

В чем суть дела

Пограничник получил согласие женщины на фиктивный брак и уже 15 марта пара официально зарегистрировала отношения в Рени. В апреле мужчина подал командованию рапорт об увольнении, сославшись на необходимость постоянного ухода за женой с инвалидностью.

К заявлению он приложил свидетельство о браке, медицинские документы и акт об осуществлении ухода. В июне его официально уволили со службы и исключили из списков личного состава, после чего он получил отсрочку от мобилизации.

Задержание на границе

План сорвался 24 сентября 2025 года в пункте пропуска "Табаки" на украинско-молдавской границе. Супруги прибыли туда вместе. Женщина планировала выехать как лицо с инвалидностью, а мужчина в качестве ее сопровождающего. Однако пограничника задержали правоохранители.

Решение суда и наказание

Измаильский суд вынес приговор по этому делу. Оба фигуранта были признаны виновными. Мужчина осужден по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (уклонение от военной службы путем обмана).

Женщина признана виновной по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины (пособничество в совершении данного преступления). Суд назначил обоим наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил их от реального отбывания срока с испытательным испытательным сроком – два года для мужчины и один год для женщины.

Напомним, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако здесь риск отказа пограничников в выезде возрастает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из мужчин может выехать из Украины за границу с 1 ноября.