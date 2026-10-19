В Минобороны расширили перечень лиц, имеющих право на отсрочку: кого это касается и как оформить

В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Соответствующая возможность появилась для членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и сотрудников его секретариата.

Для этого они должны иметь ученую степень и работать в агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости. Об этом сообщили в Минобороны.

Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации распространили на членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и сотрудников его секретариата.

Чтобы воспользоваться этим основанием, необходимо соответствовать двум условиям: иметь ученую степень и работать в агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.

Как оформить отсрочку через ЦНАП

Для оформления отсрочки необходимо лично обратиться в Центр предоставления административных услуг ( ЦНАП) и подать заявление вместе с подтверждающими документами.

Необходимо подготовить:

справку Национального агентства с указанием должности, которую человек занимает по основному месту работы на условиях полной занятости;

диплом о присуждении ученой степени.

Оформить отсрочку по этому основанию через приложение "Резерв+" пока невозможно. Поэтому заявление и документы необходимо подать лично через ЦНАП.

Как узнать о результате рассмотрения заявления

После подачи документов ЦНАП направит их в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Комиссия рассмотрит заявление и примет решение о предоставлении отсрочки.

Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно. О результате рассмотрения сообщит ЦНАП.

Если отсрочку предоставят, соответствующая информация также появится в электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+".

Напомним, в приложении "Резерв+" возобновили возможность оформления отсрочек, связанных с инвалидностью. Услуга вновь стала доступной после завершения технических работ в системах Министерства социальной политики.

Как писал OBOZ.UA, право на отсрочку от мобилизации может быть утрачено, если изменяются или прекращаются обстоятельства, послужившие основанием для её предоставления. Поэтому военнообязанным важно следить за актуальностью данных и сохранением права на отсрочку.