В Италии суд впервые разрешил вернуть отцу 12-летнюю украинку, которая сбежала от бабушки

Итальянский суд впервые с начала полномасштабного вторжения разрешил вернуть украинского ребенка на Родину к отцу. Речь идет о 12-летней Валерии, которая сбежала от бабушки, с которой жила в Италии, поскольку хотела вернуться в Украину.

Об истории девочки рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, к делу подключились офис омбудсмена и украинские дипломаты, поскольку ребенок рисковал остаться без родительской опеки и возможности вернуться домой.

В течение последнего года Валерия жила с бабушкой в Италии. В этом году девочка пропала. Когда ребенка нашли, выяснилось, что она оставила родственницу, потому что хотела вернуться в Украину к отцу.

На время решения ситуации школьницу приютила семья мэра города Чеккано недалеко от Рима Андреа Кверки. Там ребенку обеспечили безопасность и надлежащие условия проживания.

По словам Лубинца, даже после переезда Валерия постоянно поддерживала связь с отцом, часами общалась с ним и продолжала ждать возвращения в Украину.

Как украинские дипломаты помогли вернуть ребенка

Для урегулирования ситуации украинская сторона направила десятки запросов в компетентные органы, проводила переговоры с консульскими сотрудниками и партнерами, а также готовила необходимые документы.

Отдельной задачей стало обеспечение приезда отца девочки в Италию. Из-за военного положения он не мог свободно выехать из Украины.

"У нас сейчас продолжается военное положение – он не мог просто так выехать из страны. Но с другой стороны – без его присутствия суд в Италии мог не отдать украинского ребенка домой", – объяснил Лубинец.

В результате суд вынес решение в пользу воссоединения девочки с отцом в Украине.

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