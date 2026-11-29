Правительство согласилось рассмотреть петицию о военных: что сказал Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что право на увольнение с военной службы для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, требует дополнительного рассмотрения. Этот вопрос проработают при подготовке изменений в законодательство о прохождении военной службы и мобилизации.

Об этом говорится в ответе Корецкого на петицию. Глава правительства отметил, что при принятии соответствующих решений нужно учитывать как социальную защиту военнослужащих и их семей, так и потребности обороны страны.

Корецкий подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей является одной из приоритетных задач правительства. Особенно это касается семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Такие дети нуждаются в постоянном внимании, уходе, лечении и реабилитации.

Поднятый вопрос касается законопроекта №15057. Им предлагается отменить ограничение на увольнение со службы для военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, если нет других лиц, обязанных его воспитывать.

В то же время Корецкий подчеркнул, что при принятии решений необходимо учитывать не только потребности военнослужащих и их семей, но и необходимость обеспечения надлежащей укомплектованности сил обороны.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины анализирует ситуацию и разрабатывает системное решение, которое позволит найти баланс между социальной защитой военных и потребностями обороны государства.

"Поднятые в петиции вопросы будут дополнительно рассмотрены при проработке изменений в законодательство по вопросам прохождения военной службы и мобилизации", – отметил премьер-министр.

Петиция с призывом к Кабинету министров поддержать законопроект №15057 8 ноября собрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Ее автор призвала правительство пересмотреть негативные заключения Министерства обороны и Министерства по делам ветеранов относительно законодательной инициативы, поддержать ее и содействовать ее скорейшему принятию.

Законопроект №15057 зарегистрировали в Верховной Раде 1 сентября 2026 года. Его авторами стали народные депутаты Данило Гетманцев, Марьяна Безуглая, Елена Винтоняк, Инна Борзова и Алексей Гончаренко.

Законодательная инициатива призвана устранить зависимость права на увольнение со службы от наличия у ребенка второго родителя. Также документ предусматривает одинаковый правовой подход к людям, воспитывающим детей с инвалидностью, независимо от того, проходят ли они уже военную службу или имеют статус военнообязанных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сергей Корецкий также ответил на петицию о снижении предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Он отметил, что это предложение дополнительно рассмотрят при подготовке законодательных изменений. По его словам, решение должно учитывать ситуацию с безопасностью и потребности Сил обороны.