Правительство должно назвать сроки исключения российских бенефициаров из "Киевстара", – Таран

Государство расширяет сотрудничество с "Киевстаром" в сфере связи и кибербезопасности, хотя российские акционеры остаются бенефициарами в украинском стратегическом операторе.

Об этом пишет политолог и военный ВСУ Виктор Таран в посте на своей странице в Facebook.

"Хотелось бы услышать от правительства конкретный план и сроки национализации, принудительной продажи или применения любого другого механизма, который устранит россиян из "Киевстара", — написал он.

Поводом для поста военного стали сообщения об ограничении работы военных терминалов Starlink. По словам Тарана, эти события показывают, насколько критически связь зависит от решений внешних поставщиков. На этом фоне он поднял вопрос о российских владельцах крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" и его роли в украинской государственной инфраструктуре.

Политолог обратил внимание, что "Киевстар" официально продает услуги Starlink бизнесу и госучреждениям. Минцифры сообщало о возможности закупки оборудования и услуг органами власти и общинами через Prozorro за бюджетные средства.

В то же время, как отметил Таран, Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов сохраняют долю в группе через LetterOne и VEON. По приведенной им оценке, их совокупный косвенный экономический интерес в Kyivstar Group составляет около 43,4%.

Оператор называет себя "партнером государства в цифровой трансформации" и предлагает госучреждениям связь, облачные сервисы и киберзащиту. Отдельно, подчеркнул военный, компания пишет о возможности предоставлять защищенную связь военным структурам.

"Российский интерес сохраняется, сотрудничество с государством развивается. Очень своеобразная дерусификация", — заявил он.

Таран также поднял вопрос о гарантиях защиты данных украинцев от возможного доступа российских бенефициаров и передачи информации спецслужбам РФ. Он подчеркнул, что связь является частью обороны, поэтому государство должно оценивать не только услуги оператора, но и людей, стоящих за компаниями, от которых зависит Украина.

Отдельно военный прокомментировал сообщение о взносе "Киевстара" в размере 20 млн грн на перехватчики реактивных "Шахедов". Поблагодарив за помощь армии, он подчеркнул, что она не снимает вопрос о российских бенефициарах стратегического оператора.

"Поддержка армии нужна, но вопрос национальной безопасности деньгами не решить", — написал Таран, напомнив о связях компаний группы "Альфа" с российской военной промышленностью и силовыми структурами.

Со ссылкой на данные ГУР Минобороны и разведок европейских стран Таран напомнил, что компании группы "Альфа" обвиняются в финансировании российской военной промышленности и обслуживании силовых структур РФ. Речь идет о патронных заводах, производстве оборудования для боевых самолетов и вертолетов, страховании транспорта Росгвардии и охраны Путина, привлечении средств для "Ростелекома". По его мнению, недопустимо, чтобы партнеры по бизнесам, обеспечивающим российскую агрессию, одновременно оставались бенефициарами украинского стратегического оператора, у которого государство заказывает связь и киберзащиту.